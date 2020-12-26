حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 27-12-2020

برج الحمل اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: عناوين مهمة ورائعة للخطوة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق وقتًا ، لذا لا تتسرع في دفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد على خلافات وخلافات لن تمر في أي وقت قريب ، والجو أكثر إيجابية معك ، وفيه مفاجآت تخبئ لك.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل مبلغ من المال ستكسبه مقابل ساعات عمل إضافية.

توقعات برج الثور اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: عناوين مهمة ورائعة للخطوة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق وقتًا ، لذا لا تتسرع في دفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد على خلافات وخلافات لن تمر في أي وقت قريب ، والجو أكثر إيجابية معك ، وفيه مفاجآت تخبئ لك.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل مبلغ من المال ستكسبه مقابل ساعات عمل إضافية.

توقعات برج الجوزاء اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: حتى وإن كانت الظروف تعكسك ، ثابر وكرر المحاولات البناءة ، تذكر أنه يوم جميل ولا يجوز أن تضرب طموحاتك وآمالك على الحائط

عاطفياً: جهز طلبك وأرسله لـ مشروع الخطوبة ، فاليوم مناسب ووضعك المالي جيد ، والشريك ينتظر انتهاء كلمة منك.

صحياً: انتفاخ الأمعاء ، وعسر الهضم ، والسبب أنك تأكل كثيراً ولكن العلاج موجود.

برج السرطان اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: يمكنك التؤكد من شيء ما أو السيرش عن الحقيقة أو مراقبة ما يحدث أو أداء مهمة محددة تأخذ بُعدًا كبيرًا

عاطفياً: عليك إذاعة تنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفظ أو استياء من تحب.

صحياً: الجو السلبي من حولك عامل رئيسي في زيادة الضغط على حياتك.

توقعات برج الأسد اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: تواجه تأخيرات وبالتالي غضبك وشكاواك وتطرف في مواقفك ، لكن احذر من تفاقم الخلاف الذي يثيره.

عاطفياً: افتح قلبك على الشريك وتجد أنك تسترخي نفسياً وتنعم براحة البال ومن يفهمك.

صحياً: يمكنك المكوث في السرير لمدة يومين أو ثلاثة أيام ، حسب نصيحة الطبيب ، للتخلص من التعب.

توقعات برج العذراء اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: تجد حلولاً لكل شيء ، وتطبق مبادرات جديرة بالثناء ، وتفهم وتصلح الأمور ، وتجد الحلول.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك ، لأنه يبحث عن مبرر ، لذلك يستحسن فهمه بسرعة ومساعدته في كل ما يعاني منه.

صحياً: لا تتردد في التواصل بطبيب الأسنان وتحديد توقيت موعد موعد معه لفحص أسنانك.

توقعات برج الميزان اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تحرق أصابعك فحسب ، بل تشعل أعصابك واستقرارك ، بل سيدعمك الزملاء.

عاطفياً: تأخذ عواطفك شكلاً جديداً وتصل لـ مرحلة غير متوقعة ، فتطمح لـ المثالية وتحقيقها.

صحياً: نظراً للوزن الزائد الذي اكتسبته ، فإنك تواجه قراراً حاسماً بالتخلص منه ، لذا افعل ما هو ضروري.

توقعات برج العقرب اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: أنت في حاجة ماسة لـ الراحة للعودة لـ نشاطك بحماس وإنجاز مهامك التي شغلتها بسبب مشاكل مهنية.

عاطفياً: تحل مشاكلك العاطفية نفسها تدريجياً ، وتعود علاقتك بحبيبتك لـ حالتها السابقة ، وتعيش فترة ذهبية من الحب الصادق والعاطفي.

صحياً: تشعر ببعض التعب في معدتك ، والسبب هو الإرهاق الشديد وإثارة أعصابك.

توقعات برج القوس اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: يبدو أن العبء الذي يقع عليك هو أكثر فأكثر يمكنك مشاركته مع زملائك.

عاطفياً: تشعر أن الحبيب يضغط عليك ، ويطلب منها إصلاح الأمور وتنقية الأجواء.

صحياً: إذا كنت لا تستطيع كبح جماح الشراهة ، فما عليك سوى زيارة اختصاصي التغذية اليوم قبل الغد.

توقعات برج الجدي اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: الحظ معك أينما ذهبت ، وهو يجلب لك المساعدة والدعم والإغاثة لأعمالك إذا كانت معقدة.

عاطفياً: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك وكن أعمق معه ، فهذا سيفيدك أكثر.

صحياً: من المفيد تخصيص ساعة للمشي أو الركض في الصباح ، وستشعرين براحة شديدة طوال اليوم.

توقعات برج الدلو اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: تجنب التدخل في شؤون الآخرين فقد تكون وظيفتك أو مصالحك العمومية في خطر وفشل ، لكنك ستتعافى بسرعة.

عاطفياً: الصدق والشفافية عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك ، ويخلق جواً من الراحة والسعادة بينكما.

صحياً: لقد اشتكيت من مشكلة صحية تطاردك لبعض الوقت وأنت متأكد من أن العلاج الوحيد هو ممارسة الرياضة.

توقعات برج الحوت اليوم الاحد 27-12-2020

مهنياً: أنت نشيط وحيوي ، ولديك القدرة على أداء الكثير من المهام الثقيلة الموكلة إليك وتكون ناجحاً.

عاطفياً: تلتقي بشخص من الطرف الآخر يأمر بإعجابك ، لكنك تحافظ عليه سراً حتى تتعرف عليه أكثر.

صحياً: إن إثارة توترك في ذلك اليوم يمكن أن يسبب لك إزعاجاً كبيراً ، فتخلص منه بالمشي مع أحد أفراد الأسرة.