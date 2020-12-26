حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 27-12-2020

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برج الحمل اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: عناوين مهمة ورائعة للخطوة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق وقتًا ، لذا لا تتسرع في دفع الثمن.
عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد على خلافات وخلافات لن تمر في أي وقت قريب ، والجو أكثر إيجابية معك ، وفيه مفاجآت تخبئ لك.
صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل مبلغ من المال ستكسبه مقابل ساعات عمل إضافية.
توقعات برج الثور اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: عناوين مهمة ورائعة للخطوة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق وقتًا ، لذا لا تتسرع في دفع الثمن.
عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد على خلافات وخلافات لن تمر في أي وقت قريب ، والجو أكثر إيجابية معك ، وفيه مفاجآت تخبئ لك.
صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل مبلغ من المال ستكسبه مقابل ساعات عمل إضافية.
توقعات برج الجوزاء اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: حتى وإن كانت الظروف تعكسك ، ثابر وكرر المحاولات البناءة ، تذكر أنه يوم جميل ولا يجوز أن تضرب طموحاتك وآمالك على الحائط
عاطفياً: جهز طلبك وأرسله لـ مشروع الخطوبة ، فاليوم مناسب ووضعك المالي جيد ، والشريك ينتظر انتهاء كلمة منك.
صحياً: انتفاخ الأمعاء ، وعسر الهضم ، والسبب أنك تأكل كثيراً ولكن العلاج موجود.
برج السرطان اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: يمكنك التؤكد من شيء ما أو السيرش عن الحقيقة أو مراقبة ما يحدث أو أداء مهمة محددة تأخذ بُعدًا كبيرًا
عاطفياً: عليك إذاعة تنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفظ أو استياء من تحب.
صحياً: الجو السلبي من حولك عامل رئيسي في زيادة الضغط على حياتك.
توقعات برج الأسد اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: تواجه تأخيرات وبالتالي غضبك وشكاواك وتطرف في مواقفك ، لكن احذر من تفاقم الخلاف الذي يثيره.
عاطفياً: افتح قلبك على الشريك وتجد أنك تسترخي نفسياً وتنعم براحة البال ومن يفهمك.
صحياً: يمكنك المكوث في السرير لمدة يومين أو ثلاثة أيام ، حسب نصيحة الطبيب ، للتخلص من التعب.
توقعات برج العذراء اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: تجد حلولاً لكل شيء ، وتطبق مبادرات جديرة بالثناء ، وتفهم وتصلح الأمور ، وتجد الحلول.
عاطفياً: لا تضغط على الشريك ، لأنه يبحث عن مبرر ، لذلك يستحسن فهمه بسرعة ومساعدته في كل ما يعاني منه.
صحياً: لا تتردد في التواصل بطبيب الأسنان وتحديد توقيت موعد موعد معه لفحص أسنانك.
توقعات برج الميزان اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تحرق أصابعك فحسب ، بل تشعل أعصابك واستقرارك ، بل سيدعمك الزملاء.
عاطفياً: تأخذ عواطفك شكلاً جديداً وتصل لـ مرحلة غير متوقعة ، فتطمح لـ المثالية وتحقيقها.
صحياً: نظراً للوزن الزائد الذي اكتسبته ، فإنك تواجه قراراً حاسماً بالتخلص منه ، لذا افعل ما هو ضروري.
توقعات برج العقرب اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: أنت في حاجة ماسة لـ الراحة للعودة لـ نشاطك بحماس وإنجاز مهامك التي شغلتها بسبب مشاكل مهنية.
عاطفياً: تحل مشاكلك العاطفية نفسها تدريجياً ، وتعود علاقتك بحبيبتك لـ حالتها السابقة ، وتعيش فترة ذهبية من الحب الصادق والعاطفي.
صحياً: تشعر ببعض التعب في معدتك ، والسبب هو الإرهاق الشديد وإثارة أعصابك.
توقعات برج القوس اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: يبدو أن العبء الذي يقع عليك هو أكثر فأكثر يمكنك مشاركته مع زملائك.
عاطفياً: تشعر أن الحبيب يضغط عليك ، ويطلب منها إصلاح الأمور وتنقية الأجواء.
صحياً: إذا كنت لا تستطيع كبح جماح الشراهة ، فما عليك سوى زيارة اختصاصي التغذية اليوم قبل الغد.
توقعات برج الجدي اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: الحظ معك أينما ذهبت ، وهو يجلب لك المساعدة والدعم والإغاثة لأعمالك إذا كانت معقدة.
عاطفياً: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك وكن أعمق معه ، فهذا سيفيدك أكثر.
صحياً: من المفيد تخصيص ساعة للمشي أو الركض في الصباح ، وستشعرين براحة شديدة طوال اليوم.
توقعات برج الدلو اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: تجنب التدخل في شؤون الآخرين فقد تكون وظيفتك أو مصالحك العمومية في خطر وفشل ، لكنك ستتعافى بسرعة.
عاطفياً: الصدق والشفافية عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك ، ويخلق جواً من الراحة والسعادة بينكما.
صحياً: لقد اشتكيت من مشكلة صحية تطاردك لبعض الوقت وأنت متأكد من أن العلاج الوحيد هو ممارسة الرياضة.
توقعات برج الحوت اليوم الاحد 27-12-2020
مهنياً: أنت نشيط وحيوي ، ولديك القدرة على أداء الكثير من المهام الثقيلة الموكلة إليك وتكون ناجحاً.
عاطفياً: تلتقي بشخص من الطرف الآخر يأمر بإعجابك ، لكنك تحافظ عليه سراً حتى تتعرف عليه أكثر.
صحياً: إن إثارة توترك في ذلك اليوم يمكن أن يسبب لك إزعاجاً كبيراً ، فتخلص منه بالمشي مع أحد أفراد الأسرة.
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