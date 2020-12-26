نشرة الأخبار.. حكاية الحاجة فتحية وأحفادها الثلاثة.. الفقر والجوع قتلهم.. ودكتور جامعي يقتل طالبة ويقطعها إلى أشلاء

نشر موقع دوت الخليج عدد من الأخبار المهامة على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:

كورونا يتسبب في جلطة دماغية لطفل عمره 3 أعوام

أصاب فيروس كورونا المستجد طفلًا صغيرًا يبلغ من العمر 3 سنوات فقط بجلطة دماغية مفاجأة، حيث أكد الأطباء أن الفيروس هو المسئول عن حالة دماغ الطفل.

دواعي أمنية.. الزمالك: كنا مستعدين لمباراة القمة لمصالحة جماهيرنا.. فيديو

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إن قرار تأجيل مباراة القمة عندما اتخذ من اتحاد كرة القدم لم يكن له أي مبررات مقنعة لهذا التأجيل.

يعيشون تحت سقف من خوص.. مأساة أسرة الحاجة فتحية وأحفادها الثلاثة... فيديو

لا تبتسم الحياة دائما للجميع فهناك من يعيش ظروف صعبة دون صوت يشعر به الاخرين لعدم وجود معين على الحياة يلبى احتياجات الاسرة فخرجت الحاجة فتحية وأحفادها عن صمتهم بسبب قلة الحيلة والوضع المأساوى الذى تعيش فيه.

فريدة الشوباشي: من ادعو اختفائهم قسريا كانوا بين صفوف داعش

شنت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، حملة نقد لاذع ضد البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع المصري.

بسلاح من القرن الـ19.. دكتور جامعي يقتل طالبة ويقطعها إلى أشلاء | صور

في جريمة بشعة تجسيدًا لمعارك نابليون بونابرت، قام مؤرخ عجوز شهير بقتل حبيبته التي تصغره بـ40 عامًا، مستخدمًا سلاح يرجع عمره إلى القرن الـ19.

"حضن بنتي واحشني".. مفيد فوزي: لم تعد هناك حميمية في اللقاءات بسبب كورونا

قال الإعلامى الكبير مفيد فوزى، إن العلاقات الحميمية، لم تعد كما كانت بسبب ظروف كورونا، وهو ما أثر على شخصياتنا وأثر أيضا على نفوس الكثيرين، وأنا شخصيا، "واحشنى حضن بنتى".

لا أرى سببا لترك ليفربول حاليا سوى الطقس.. كلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة بنادي ليفربول باستفاضة عن نجمنا المصري الدولي محمد صلاح ومستقبله مع بطل الدوري الإنجليزي بعد التكهنات التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.

تامر حسنى يطرح أحدث أغانيه "طمعتينى".. فيديو

تصدر النجم تامر حسني قائمة الكلمات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن طرح " اغيتة الجديدة "طمعتينى

ادعولي بالشفاء.. أمير كرارة يعلن عن إصابته بكورونا.. تفاصيل

أعلن النجم أمير كرارة عن اصابته بفيروس كورونا من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".