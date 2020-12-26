نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل اشارة تردد قناة ميكس هوليوود mix holly wood تحديث العام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثارت قناة ميكس هوليوود في الفترة الأخيرة الجدل حول ما تقدمه من مجموعة متنوعة من الافلام الأجنبية، والتي أذاعت بصيت القناة وسط العديد من المشاهدين مما زاد محركات البحث عن التردد الجديد للقناة، وجعلت المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر العروض القادمة وذلك لأن القناة اعتمدت بث كل ما هو جديد في عالم السينما من هوليود الى شاشتها مباشرة.

تردد قناة ميكس هوليوود

تقدم القناة باقة حصرية من الأفلام المتنوعة ما بين الدرامي، الاكشن، الرعب ، أفلام الحركة والخيال العلمي، أفلام الاثارة والغموض، وايضا من افلام الأنمي الخاصة بالأطفال، لذا احب القناة الكبار والصغار لأنها اعتمدت التنوع فيما تقدمه، كما أنها تتميز بأن كل الافلام ذات محتوى جذاب وقامت ايضا بجدولة مواعيد الأفلام ونشرها عبر صفحات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفية تنصيب قناة ميكس هوليوود على الرسيفر

باستخدام الريموت كنترول يمكن لأي فرد الاسرة القيام بتنصيب القناة في خطوات بسيطة وفى خلال دقائق معدودة يتم الحصول على القناة ضمن قائمة القنوات المتاحة لديك اتبع ما يلي:

اولا يتم استخدام الريموت كنترول من أجل فتح القائمة الرئيسية للجهاز.

قم باختيار البرمجة اليدوية.

قم باختيار اضافة قناة جديدة.

تردد قناة ميكس هوليوود

ادخل التردد والمعاملات المرتبطة بالقناة كما يلي:

التردد : 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الجودة : Sd.

القمر: النايل سات.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة ok.

سوف يقوم الجهاز بالبحث عن القناة وتنصيبها تلقائيا.

استمتع بمشاهدة الأفلام بدون انقطاع أو تشويش وبجودة عالية ، وأكثر ما يميز ميكس هوليوود اناه لا تسمح بتقديم فواصل اعلانية طويلة ومملة، ومن أهم الافلام التي يتم بثها على ميكس هوليوود حاليا:

open water.

the hunger games.

city of industry.

orphan.

jumper.