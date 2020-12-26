وفاة اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب بفيروس كورونا بعد وفاة زوجته بـ24 ساعة وشقيقه قبلهما بأيام

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محمد سياف - ابو ظبي - خلال الساعات القليلة الماضية توفي اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب بالسويس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والمؤلم أن وفاته جاءت بعد أقل من 24 ساعة من وفاة زوجته، وقبلهما بأيام مات شقيقه اللواء فوزي عيد، وذلك بعد صراع مع الفيروس لم يدم طويلاً.

وفاة اللواء حسن عيد بفيروس كورونا بعد وفاة زوجته بـ24 ساعة

وكان عيد قد قام بالترشح عن حزب مستقبل وطن وذلك على المقعد الفردي واستطاع أن يفوز بأعلى الأصوات في الجولة الأولى، ثم خاض مرحلة الإعادة والتي تمت خلال يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري، وتمكن من الفوز بعضوية البرلمان.

ونعرض لمتابعي مصر فايف أبرز المعلومات عن اللواء حسن عيد والذي وافته المنية متأثراً بفيروس كورونا.

1- خدم عيد لسنوات في مديرية أمن السويس.

2- تدرج في العديد المناصب الهامة حتى وصل إلى منصب نائب مدير الأمن بالمديرية.

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3- عمل نائب مدير أمن لسنوات، ثم تم ترقيته وتصعيده لشغل منصب مساعد وزير الداخلية بالشئون الإدارية.

كما كان الراحل يعالج في مستشفى الشرطة هو وزوجته ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالتهما قد ساءت قبيل الوفاه، وماتت زوجته قبله بـ24 ساعه، ثم لحق هو بها، وذلك بعد ستة أيام بالعناية المركزة على التنفس الصناعي.