مئات الرحلات وآلاف الركاب.. حصاد مصر للطيران فى 2020

جدة - نرمين السيد - منذ أن قررت الحكومة المصرية عودة حركة الطيران الدولى المنتظم بالمطارات المصرية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2020، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران تحت رئاسة الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة.





جاء ذلك بمعدل 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة إفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت مصر للطيران ما يقرب من 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية فى اليوم الأول لعودة حركة الطيران المنتظم، وبهذه المناسبة أهدت مصر للطيران، تذكرتين مجانيتين على أى من رحلات مصر للطيران الدولية لراكبين تصادف عيد ميلادهم أول يوليو وأيضا طرحت تخفيضات على رحلات أوروبا وأمريكا والإمارات وغيرها من الوجهات، وكان من غير المتوقع أن تنقل مصر للطيران 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية فى الأسبوع الأول لعودة الطيران.

ثم ازداد عدد الرحلات التى تسيرها مصر للطيران فى الفترة من 1 إلى 15 يوليو الماضى لتصبح بمعدل 548 رحلة دولية و48 رحلة داخلية و122 رحلة شحن بإجمالى الرحلات 718، كما تم إضافة وجهات إلى جدول رحلات مصر للطيران لكل من الخرطوم اعتبارًا من 19 يوليو ورحلة يومية إلى اسطنبول و4 رحلات أسبوعية إلى نيروبى بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيتين إلى أنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس ليصبح إجمالى عدد الوجهات التى تصل إليها طائرات الشركة إلى 35 وجهة دولية ابتداء من أغسطس الماضى.

ثم شهدت مصر للطيران أعلى معدل تشغيل منذ عودة الطيران فى يوم الجمعة الموافق 24 يوليو، حيث قامت الشركة الوطنية بتشغيل 41 رحلة جوية.

وزادت عدد الرحلات التى تسيرها مصر للطيران فى الفترة من 15 يوليو وحتى 16 أغسطس لتصبح بمعدل 775 رحلة دولية و120رحلة داخلية و128 رحلة شحن بإجمالى 1129 رحلة جوية لنقل ما يقرب من 82000 إلف راكب خلال تلك الفترة.

ومع بداية شهر أغسطس ومع إعلان عدد من الدول فتح مطاراتها وصلت رحلات مصر للطيران اليومية فى بعض الأيام إلى أكثر من 50 رحلة دولية وداخلية، وزادت عدد الوجهات إلى أكثر من 40 وجهة دولية.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران كانت تسير رحلات جوية إلى أكثر من 65 وجهة دولية فى 47 دولة حول العالم قبل جائحة كورونا.