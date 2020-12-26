صور.. وزير النقل يبحث مع سفير اليابان تأهيل 35 قطارا للخط الثانى للمترو

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء أكد الوزير، على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من المجالات ومنها مجال النقل، خصوصًا فى مشروعات مترو الأنفاق.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات بالعرض الفنى المقدًّم من شركة ميتسوبيشى اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية 412 CP للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسؤولى شركة ميتسوبيشى لسرعة توقيع العقد، لا سيما بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات "ميتسوبيشى- أوراسكوم" المصرية اليابانية، وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع.

كما تباحث الجانبان حول التعاون فى مشروع صيانة وعمرة 35 قطارًا من الأسطول الحالى للخط الثانى للمترو، والتى سبق توريدها من شركة ميتسوبيشى اليابانية بداية من عام 1996.

وأكد الوزير، أهمية أعمال الصيانة والعمرات والتطوير لهذه القطارات بما يساهم فى زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلى، بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء لتقديم خدمة مميزة للركاب.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع شركة نيرك فى إعادة تأهيل هذه القطارات وهو ما يتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتى نيرك وميتسوبيشى لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع فى الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز فى هذا المجال.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثانى وتحديث الأسطول الحالى بهما بالتوازى مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الأنفاق، وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر.