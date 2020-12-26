حصاد جامعة القاهرة.. الخشت: وضعنا أول خطة استباقية شاملة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وشملت الخطة، وفقا لبيان صحفى، العملية التعليمية، والمستشفيات الجامعية، وقطاع المدن الجامعية واستقبال المصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المتنوعة المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار تعاونها مع جميع مؤسسات الدولة لمواجهة كوفيد 19، وفى هذا الصدد تم اتخاذ العديد من الآليات على النحو التالى:

وجه محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من بينها استخدام الكواشف الطبية على بوابات الحرم الجامعى للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا، ووضع بوابات التعقيم الذاتى على جميع منافذ الجامعة.

وأكد محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدى، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير والتهوية بشكل دورى لجميع منشآت الجامعة ومرافقها، بالإضافة إلى توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى للتعامل الطبى مع أى حالة اشتباه.

وبتوجيه من رئيس جامعة القاهرة، تم إطلاق موقع إلكترونى خاص بالتقدم للتربية العسكرية، لإتاحة التسجيل الإلكترونى للطلاب فى الدورات المتاحة فى التربية العسكرية، ومعرفة المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآليه تسليمها.

ونجحت الجامعة فى تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية On line، من خلال إطلاق المسابقات الثقافية والفنية والعلمية، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات الداخلية والخارجية، وذلك فى إطار إتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ووضع محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة خطة شاملة لإدارة العملية التعليمية منذ بداية أزمة فيروس كورونا ولأى سيناريو محتمل، بتحديد طرق وآليات تضمن سلامة وصحة منتسبى الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، من خلال استكمال الدراسة عن بعد باستخدام النظم الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدماتها التعليمية إلكترونيا باستخدام التطبيقات المختلفة للتعليم عن بُعد، وتم إتباع العديد من الإجراءات منذ بداية الأزمة وحتى الآن، يتمثل أهمها فيما يلى:

وخصص رئيس جامعة القاهرة، 100 مليون جنيه لدعم الكليات للتحول إلى التعليم الإلكترونى والدراسة عن بعد باستخدام برامج وتطبيقات عالمية للتعليم عن بعد من خلال رفع المقررات الدراسية والأسئلة الخاصة بكل كلية الكترونيًا على موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات، وإتاحتها للطلاب بمرحلتى البكالوريوس والليسانس سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة، من خلال ملفات Word وPowerPoint وPDF، وفيديو، وصرف مكافآت لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الفنية المساهمة فى تهيئة المقررات الالكترونية.

ومع بداية الأزمة تم عقد ورشة عمل بمركز الخدمات المعرفية والإلكترونية، لجميع منسقى الكليات لتدريبهم على أساليب الدراسة عن بعد، وتطوير طرق تدريس المقررات، ومناقشة المشاكل التى قد يواجهها الطلاب فى تصفح الإنترنت، وتم توفير اسطوانات مدمجة CD عليها المحاضرات الأسبوعية لكل مقرر دراسى مع إتاحة إمكانية استلامها من الكليات أو إرسال المحتوى للطلاب من خلال البريد الإلكترونى.

ونجحت الجامعة مع بداية الأزمة فى إجراء أول تجربة للتعليم عن بعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، باستخدام آليات التواصل الالكترونى الحديثة من خلال شرح الدرس الكترونيًا والتواصل مع الطلاب من خلال أحد التطبيقات العالمية للتعليم عن بعد.

وألغت الجامعة امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2019/2020، وتم تعويضها بحزمة من الإجراءات والبدائل مثل التكليفات الدراسية، مع منح الكليات مرونة فى التعامل بما يتناسب مع ظروف كل منها، ويحقق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية، بالإضافة إلى إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب سنوات النقل واستبدلت بها الأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، وإجراء امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا فى ظل إجراءات احترازية مشددة وعوامل أمن وسلامة صحية على أعلى مستوى.

وأتاحت جامعة القاهرة خدماتها فى التعليم الإلكترونى للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية والسمعية بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس أو الدراسات العليا فى عدد من الكليات، وتم توفير معظم المحاضرات والمصادر التعليمية بعدة وسائل، من بينها اسطوانات مدمجة C.D من خلال مترجمى الإشارة للطلاب الصم والبكم، ومحاضرات مسموعة للطلاب المكفوفين، وتحويل الكتب الدراسية إلى طريقة برايل، واستخدام برامج القارئ الآلى للنصوص، ومقاطع الفيديو عبر التطبيقات الحديثة مثل YouTube وZoom .

وتم اعتماد منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU التى تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكى فى العالم، وتتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism، وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولى IT بالكليات على نظام blackboard من خلال الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الفيديوهات التوضيحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تشرح فيها كيفية استخدامها.

ونجحت الجامعة فى إطار خطتها للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني، فى إجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه من خلال عقد السمينارات بكليات الجامعة ومعاهدهاOnline باستخدام وسائل التواصل الالكترونى، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية والمقصد العلمي، بالإضافة إلى إجراء مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بالكليات فى ظل إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأجرت الجامعة مجموعة من الدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، من خلال نظام التعليم عن بُعد online باستخدام برنامج Webex meeting وسط إقبال وتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مصر وخارجها.

ونجحت جامعة القاهرة خلال أزمة فيروس كورونا فى تنظيم العديد من حملات وندوات تثقيفية، وإصدار أدلة استرشاديه، وتوزيع منشورات وبوسترات، للتوعية بفيروس كورونا المستجد، من خلال إتاحة محتويات متعددة تهدف إلى تقديم الوعى والمعلومات الصحية المهمة عن كوفيد 19.

وبتوجيه من محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، نظمت الجامعة العديد من حملات التوعية والندوات التثقيفية حول أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التى يتم التوجه إليها من قبل الحالات المشتبه بإصابتها، كما قامت بنشر بعض مقاطع الفيديو التوعوية.

وبتوجيه من محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تم إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، من بينها دليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، ودليل كورونا للمنشآت الصحية، والدليل الاسترشادى لقواعد العزل المنزلى لمصابى كورونا المستجد من منسوبى الجامعة، ودليل إجراءات التعايش مع كورونا.

ونجح محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى وضع آليات صارمة لإدارة المستشفيات الجامعية خلال أزمة فيروس كورونا من خلال العديد من الإجراءات التى نستعرض أهمها فيما يلى:

منذ بداية الأزمة حولت الجامعة مستشفى قصر العينى الفرنساوى ومستشفى الباطنة إلى مستشفيات عزل مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وعلاجهم بالمجان، إلى جانب إعفاء أقاربهم من الدرجة الأولى من تكاليف العلاج بنسبة 50%، والقيام بعمليات تعقيم إضافية لمستشفى الفرنساوى يوميًا، مع مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومنع العدوى وفق المقاييس العالمية والتى تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أخذ مسحات من المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا للاطمئنان على العاملين والأطقم الطبية.

واستطاعت الجامعة حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعى والرعايات المركزة بالمستشفيات الجامعية، الذين بلغ عددهم أكثر من 350 طبيبا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين، وتم تشكيل 10 فرق من الكوادر الطبية فى تخصصات الصدرية، والحالات الحرجة، والباطنة، والتخدير، والأمراض المتوطنة، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الاستعانة بقسم الطب النفسى لدعم الكوادر الطبية والمرضى نفسيًا أثناء الجائحة.

وتم تدريب جميع أطباء قصر العينى من أعضاء هيئة التدريس على مجموعات صغيرة ضمن برنامج Kasr Alainy Training Program Covid 19، لرفع حالة الاستعداد لأى حدث طارئ لخدمة باقى المستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب 100 من كوادر التمريض، و900 من أطباء الامتياز بواسطة فريق مكافحة العدوى للتعامل مع المرضى.

كما فتحت جامعة القاهرة باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العينى من الفرقتين الخامسة والسادسة، وطلاب كلية التمريض من الفرقة النهائية، للمساعدة فى تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتيسير إجراءات علاج المرضى بالمعهد القومى للأورام، تختص بدراسة وتقليل الجهد والوقت والإجراءات الروتينية، وتحسين مناطق الاستقبال.

وخصص محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة مكافآت غير مسبوقة جنيه يوميًا للأطقم الطبية والتمريض المشاركين فى مستشفى الفرنساوى بعد تخصيصها كمستشفى للعزل بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، وفيما يتعلق بطاقم التمريض تم نقلهم للعمل بمستشفى المنيل التخصصي، بكامل امتيازاتهم المادية دون نقصان.

وصرفت الجامعة مكافأة بمبلغ 1000 جنيه لجميع الموظفين والأمن الإدارى وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات قصر العيني، لجهودهم فى مكافحة فيروس كورونا.

وصرفت الجامعة رواتب كاملة للعاملين بقصر العينى الفرنساوى دون أدنى تأثر، ومنح جميع العاملين الإداريين من ليس لهم تعاملات تخص المرضى اجازة إجبارية مدفوعة الأجر، حضور 10% من الإداريين فقط بالتناوب فى مكان مخصص لعملهم فى منطقة بعيدة ومنفصلة عن منطقة العزل، مع الحصول على حوافز مجزية.

استمر العمل الإدارى داخل جامعة القاهرة خلال أزمة فيروس كورونا على أكمل وجه وبدرجة كبيرة من الكفاءة فى إطار الحرص على سلامة جميع منتسبيها، من خلال إتباع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومن بينها:

إطلاق حملات تعقيم وتطهير موسعة بشكل دورى لجميع منشآت الجامعة ومرافقها والكليات والمدن الجامعية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة والتابعة لمركز المبيدات بالكلية.

وأنتجت كلية الزراعة نحو 5 أطنان يوميًا من المطهرات طبقًا للمعايير المصرية القياسية بسعر اقتصادي، بالإضافة إلى انتاج مصنع كلية الصيدلة نحو 70 لترًا من الجل المطهر يوميًا.

وتم العمل بالجامعة إداريًا بنصف القوة بالتناوب بين موظفى الجامعة ومنح العاملين ممن لهم حضانة أطفال أو أمراض مزمنة أجازة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال الأشهر الأولى من انتشار فيروس كورونا وحتى نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2019/2020، لتخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة.

وسمحت الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج فى أى مستشفى حكومى أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، مع القيام بسداد ما يعادل قيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها، وتم التعاقد مع مستشفيات وادى النيل بحدائق القبة والعاصمة بالمهندسين، إلى جانب مستشفيات الطلبة والمنيل التخصصى بعد تخصيص مستشفى الفرنساوى كمستشفى عزل، كما تم إنشاء عيادات طبية جديدة بالمدينة الرياضية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتخفيف العبء عليهم.

وأصدر محمد الخشت قرارا بصرف العلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين لمدة 3 أشهر دفعة واحدة مع عدم اشتراط حضور الأساتذة فوق سن الستين لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم.

وحددت الجامعة مسئولاً بكل كلية من الإدارة الطبية، يتولى التعامل مع حالات الطوارئ، ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وعقد جميع التدريبات اللازمة للطلبة والكوادر الجامعية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عزل منفصلة، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة من فيروس كورونا.

ونجح محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى إدارة المدن الجامعية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن بدرجة كبيرة من الكفاءة، من خلال اتخاذ العديد من الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية، ويتمثل أهمها فيما يلى:

تم إخلاء المدن الجامعية لجامعة القاهرة البالغ عددها 5 مدن يسكنها نحو 14 ألف طالب مغترب، وتشمل مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة فى بداية الجائحة، وتم اجراء عمليات تعقيم موسعة لها، وإتاحة تواصل الطلاب مع مشرفى مبانى المدن الجامعية، بالإضافة إلى إصدار قرار بعدم تحميلهم إلا التكلفة الفعلية للمدة التى قضوها بالمدينة.

واستقبلت المدن الجامعية بالجامعة 16 فوجًا ضمت 2800 مصرى من العائدين من دولة الكويت، لقضاء فترة العزل الصحى الاحتياطى بما يساهم فى تأكيد دور الدولة المصرية فى رعاية أبنائها وتقديم كل احتياجاتهم بالمجان، بالإضافة إلى استضافة 537 طالبًا وطالبة من 6 جنسيات مختلفة تشمل جنوب افريقيا، وتشاد، وشمال السودان، وجنوب السودان - موريتانيا - سوريا، بعد تعليق الدراسة فى الجامعات وتوقف حركة الطيران بين الدول.

ونجح محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وفريق العمل معه خلال فترة استقبالها لأفواج المصريين العائدين من الخارج وإقامة الطلاب الوافدين، فى إعداد جميع التجهيزات اللازمة داخل المدن الجامعية لتوفير سبُل إقامة آمنة ومعقمة وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، حيث تم توفير عيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مبانى المدينة الجامعية، مع توفير دعم كامل من الإدارة الطبية المركزية بالجامعة والمستشفيات الجامعية التى تابعت الحالة الصحية للمقيمين واستضافت بعضهم للعلاج فى مستشفيات الجامعة.

واستعانت بشركات إضافية لأعمال النظافة بالمدينة الجامعية لإجراء عمليات تنظيف وتطهير مستمرة للغرف والمباني، وتوفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، وتوزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية لضمان سلامة الجميع، وقامت مطاعم المدينة الجامعية ودار الضيافة بتقديم الوجبات، إلى جانب الاستعانة بمطاعم خارجية وفتح كافيتريا المدينة بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بالغرف المخصصة للعزل، للمساعدة فى تقديم خدمة أفضل وتلبية كل احتياجات من أقاموا بالمدن خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بتسكين الطلاب داخل المدن الجامعية بالعام الجامعى الحالى 2020/2021، تم استقبال طلبات تسكين الطلاب المغتربين الكترونيا لأول مرة، وذلك فى إطار استكمال عمليات التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث، وقررت الجامعة ألا يزيد عدد الطلاب فى الغرفة الواحدة على طالبين فقط، أيا كانت سعة الغرفة، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتعمل الجامعة على تركيب دش لجميع مبانى المدن الجامعية الـ 5، فى إطار احتياجات الكليات إلى بعض المتطلبات الفنية اللازمة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى تزويدها بخدمة الانترنت عبر شبكة الـ "Wi Fi"، والعمل على تزويد سرعاتها.

ونظمت جامعة القاهرة خلال أزمة كورونا العديد من حملات التبرع فى إطار مساهمتها فى دعم جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ومن بينها تبرع مؤسسة قصر العينى الخيرية لدعم الطوارئ بـ 10 أجهزة مساعدة للتنفس، ومستلزمات وقاية للأطقم الطبية بقيمة نحو 2 مليون جنيه، تضمنت 4500 ماسك N95، و 10 آلاف ماسك FFP2 - FFP3، و 200 واق للوجه، وألف نظارة واقية، ، وألفى بدلة واقية، وألف علبة جوانتى طبي، وألف جوانتى طبى أزرق كم طويل ، لتوفير الحماية للأطباء والتمريض والعاملين المتعاملين مباشرة مع المرضى بالمستشفيات الجامعية.

وتبرعت الجامعة لمدة 3 أشهر بـ 20% من رواتب رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وسائر أعضاء مجلس الجامعة، ومجالس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، ومديرى المراكز ونوابهم، بالإضافة إلى تبرع العاملين بالإدارة العامة للأمن الإدارى بالجامعة بـ 20% من حافز الأمن الشهري، لصندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث والأزمات ودعم العمالة غير المنتظمة، للمساهمة فى تخطى جائحة فيروس كورونا التى يمر بها العالم أجمع.

وساهمت منظومة البحث العلمى بجامعة القاهرة بقوة وفعالية فى أبحاث فيروس كورونا، من خلال عدة إجراءات، حيث شكل رئيس جامعة القاهرة 5 فرق بحثية ضمت ما يزيد على 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومى للأورام والطب البيطري، وتم دعمها بـ 10 ملايين جنيه، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومتابعة مستجدات البحث العلمى وتطوير علاج أو مصل أو لقاح مضاد للفيروس.

وقرر محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مضاعفة مكافآت النشر الدولى للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، لتكون دافعًا لهم للتفرغ العلمي، والعكوف على البحث العلمى خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، مع مد فترة التقدم لمكافآت النشر العلمى الدولى للأبحاث المنشورة فى عام 2019، لمدة شهرين إضافيين، حيث استمر التقديم حتى نهاية شهر يونيو.

وقرر محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تمويل 8 مشروعات بحثية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بتكلفة حوالى 5 ملايين جنيه لإجراء البحوث العلمية والمعملية، بالإضافة إلى 30 مقترحًا مقدمًا من أعضاء هيئة التدريس لتمويل المشروعات البحثية بإجمالى 9 ملايين جنيه.

وأنجزت الفرق البحثية للجامعة 30% من المشاركة المصرية فى الأبحاث العلمية على المستوى العالمى، حيث كانت الأولى على مستوى مصر فى الأبحاث المنشورة دوليًا عن فيروس كورونا بواقع نحو 30 بحثًا من 100 بحث مصري، بالإضافة إلى نحو 25% من التجارب السريرية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا .

وتمكنت الفرق البحثية من تحديد البصمة الوراثية لنوع فيروس كورونا فى مصر، الذى تمثل فى 3 أنواع، والتوصل إلى 78 عينة فيروسية، بما ساعد على تقديم بروتوكول علاجى دولى للمصابين يعتمد على دواءين متوافرَيْن بالسوق بتكلفة قليلة، ويتفرد بالجمع بين العمل كمضاد للڤيروسات وكضابِط أو منظِّم لجهاز المناعة، وبلا آثار جانبيّة تُذكر.

وأعد فريق بحثى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة بإشراف محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، دراسة مهمة حول تحليل آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى والسياسات المقترحة للتعامل مع تداعياتها، كما أعد فريق بحثى آخر بالجامعة ورقة بحثية حول تأثير السياحة المحلية على اقتصاديات الدول ودورها فى تخفيف الآثار الجانبية لفيروس كورونا ساهمت فى وضع قائمة بمؤشرات النجاح الحاسمة التى ينبغى استخدامها كمدخلات فى صياغة استراتيجية موجهة بالبيانات لتطوير الطلب السياحى المحلى.

ونجحت اللجنة العلمية للجامعة فى إعداد وثيقتين من مئات الصفحات إحداها تستخلص معظم ما نشر عن الڤيروس، والأخرى تستخلص 380 تجربة سريرية منشورة، ويقوم موقع كلية الصيدلة بإدراج هذه القائمة من الأبحاث السريرية المنشورة ليستفيد بها باحثو العالم كله لحظة بلحظة.

كما تُجرى اللجنة العلمية للجامعة مسحًا مرجعيًا على مدار الساعة، لاستخلاص نتائج الأبحاث المنشورة أولاً بأول مع قراءتها قراءة نقدية لتفادى الدراسات المتسرعة، مع الإسراع بهذا المسح المرجعى عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعى التى يشارك فيها علماء الحاسبات والمعلومات والفرق الطبية والصيدلية والإحيائية.