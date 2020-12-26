منصات وإجراء الامتحانات رغم جائحة كورونا.. أبرز حصاد التعليم فى 2020

جدة - نرمين السيد - شكل 2020 نقلة نوعية فى مسيرة وزارة التعليم، وكثفت الوزارة من جهودها هذا العام فى ظل جائحة كورونا، حرصا منها على استكمال العملية التعليمية مع الحفاظ على صحة الطلاب باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وكلل هذا الجهد بتقدم مصر 11 مركزا فى مرحلة التعليم قبل الجامعى فى مؤشر المعرفة العلمى الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى تقدمها 23 مركزا فى التعليم الفنى فى المؤشر ذاته.

ومن هذا المنطلق، عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر فى منظومة التعليم القديمة بصفة عامة لرفع مستوى مصر فى التصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصرى لاستبدال النظام القديم، ومن هنا بدأت فكرة ولادة منظومة التعليم الجديدة التى بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى سبتمبر 2018، والصف الأول الثانوى مع الاعتماد على التحول الرقمى والبنية التكنولوجية فى منظومة التعليم، باعتبارهما عاملان مهمان لاستمرار العملية التعليمية.

ونجحت الوزارة على الرغم من الصعوبات التى واجهتها خلال السنوات الماضية من تقديم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، حيث شملت خطة الوزارة لهذا العام إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل المدارس، وإطلاق منصات وقنوات تعليمية، مثل منصة "ادمودو" التعليمية، وهناك أيضا بنك المعرفة المصري، حيث بلغ عددها حتى الآن 7 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية.

كما انتهت الوزارة من إعداد المناهج المصرية الجديدة حتى الصف الثالث الابتدائى، ويتم العمل على إعداد مناهج للصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائى، وسيتم الانتهاء من ذلك فى ربيع عام 2021 أى منتصف العام المقبل، وتعتبر المناهج الجديدة التى تدرس الآن فى المدارس المصرية من أفضل المناهج التى تدرس على مستوى العالم وهى مناهج متعلقة بمصر تم إعدادها، حيث إن الكتب الجديدة ترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية وتم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى فى التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم وهذه الكتب استثمار لمصر لمدة 50 عاما على الأقل.

ولم يقتصر دور الوزارة هذا العام على النظام التعليمى فقط بل كان للتربية "نصيب الأسد"، ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب "القيم واحترام الآخر.. معًا نبنى" بداية من الصف الثالث الابتدائى فى العام الدراسى الحالى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما نجحت الوزارة فى تحويل الكتب الدراسية الورقية إلى كتب إلكترونية من خلال بنك المعرفة المصرى والعديد من المنصات الإلكترونية التى تقدم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث الثانوى، واستكملت الوزارة هذا العام تحديث نظام الثانوية العامة الجديد واعتماد العملية التعليمية على تابلت لكل طالب وهو النظام الذى أطلقته الوزارة منذ عامين لمرحلة الثانوية العامة ويعتمد على تطويع التكنولوجيا، حيث يتلقى كل طالب دروسه عبر تابلت تم توزيعه على الطلبة، وتم تسليمه بشكل مجانى لطلاب المدارس الحكومية والخاصة فى الصف الأول الثانوى، ممن يدرسون المناهج المصرية، وحلَّ التابلت محل الامتحان الورقى.

ودعما لمنظومة التعليم الثانوى الجديدة، دشنت الوزارة منصة إدارة التعلم عبر بنك المعرفة، والتى تعد أحد مصادر وزارة التربية والتعليم التى تم إنشاؤها خصيصا لطلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018-2019، حيث يقوم الطالب بالولوج إليها عبر التابلت أو من أى وسيلة كانت سواء من خلال "لاب توب" أو كمبيوتر عادى، أو تليفون محمول متصل بالإنترنت.

كما تعاقدت الوزارة هذا العام على شراء 700 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى، ليصل عدد أجهزة التابلت التى تم التعاقد عليها منذ عام 2017 وحتى اليوم إلى أكثر من 2 مليون جهاز، وانتهت الوزارة من توصيل شبكات الإنترنت فائقة السرعة "فايبر" فى 2530 مدرسة.

ومن أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم هذا العام هو عقد امتحانات الثانوية العامة فى ظل جائحة "كورونا"، حيث أثبت الوزارة للجميع أن الدولة المصرية قادرة وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة وقت الأزمات، بشرط أن يكون مصدرها الثقة فى ذلك دائمًا والعمل الدؤوب، حيث تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب وطالبة فى الثانوية العامة واتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات وتجهيز وتعقيم 2216 لجنة بإجمالى 56 ألفا و591 لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة 2019 - 2020.

وفى هذا الإطار، وفرت الوزارة 34 مليون كمامة طبية تم توزيعها على الطلاب والمشاركين بالامتحانات، ونحو 6 ملايين و500 ألف قفاز و16575 جهاز كاشف حرارى لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، فضلا عن توفير بوابات تعقيم بجميع لجان الثانوية العامة وتوزيع المطهرات على الطلاب وماسك طبى وغطاء للأحذية قبل كل امتحان، وكذلك تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

ولم يتوقف دور الوزارة على شهادة الثانوية العامة فقط بل فى جميع المراحل خصوصا بعد توقف الدراسة يوم 15 مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، واستحدثت الوزارة المشروعات البحثية كوسيلة لتقييم الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى فى صفوف النقل.

كما عقدت الوزارة امتحانات إلكترونية وورقية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل لجان تم تأمينها على أعلى مستوى، حيث تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثى لطلاب النقل بعد توقف الدراسة وتقييم الطلاب من قبل المعلمين وفق مناهج متعددة التخصصات، كما تم إتاحة الوسائل التعليمية المساعدة منها المنصة الإلكترونية والقنوات التعليمية ومنصة "إدمودو"، إضافة إلى امتحان وتقييم مليون و200 ألف طالب إلكترونيا فى الصفين الأول والثانى الثانوى، كذلك تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكترونى لضمان دقة التقييم، كما تم استخدام التابلت للوصول إلى أدوات التعلم.

وبما أن المعلم هو عنصر أساسى فى عملية التطوير ويوجد أكثر من مليون و300 ألف معلم على مستوى مدارس مصر، نظمت الوزارة دورات تدريبية مكثفة لمعلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى على مدار العام مع وجود معلم الفصل الذى يصعد مع الطلاب إلى الصف الرابع الابتدائى وفق العمل بالمنظومة الجديدة، كما أن هناك دورات تدريبية لمعلمى الصفوف الثانوية مع التركيز على نواتج التعلم وليس الامتحانات، وهناك تدريب للقيادات ومديرى المدارس والمديريات للتدريب على كيفية إدارة المدارس وفق المنظومة الجديدة، هذا التدريب مستمر على مدار العام بوسائل متعددة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وانتهت الوزارة خلال هذا العام من تدريب 101698 معلما من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثالث الإعدادى موزعين على 10 برامج وهى برنامج تنمية مهارات معلمى اللغة العربية للمرحلة الابتدائية وتم تدريب 16093 معلمًا وبرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، حيث تم تدريب 12274 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمى الرياضيات للمرحلة الابتدائية وتم تدريب 13185 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمى العلوم للمرحلة الابتدائية، حيث تم تدريب 7584 معلمًا.

ومن البرامج أيضا برنامج تنمية مهارات معلمى الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية وتم تدريب 6775 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، حيث تم تدريب 11640 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية وتم تدريب 10016 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمى الرياضيات للمرحلة الإعدادية، حيث تم تدريب 9688 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمى العلوم للمرحلة الإعدادية وتم تدريب 8069 معلمًا، وبرنامج تنمية مهارات معلمى الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية، حيث تم تدريب 6401 معلم.

وحرصا من الدولة على المعلم وتأكيدا على الدور الذى يقوم به تم الموافقة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على زيادة الحوافز والمرتبات المتعلقة بالمعلمين على أن تبدأ هذه الزيادة اعتبارا من يناير المقبل، حيث حظى صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بضخ 500 مليون جنيه من قبل رئيس الجمهورية، وأقل زيادة للمعلمين ستكون 325 جنيها وأكبر زيادة تصل إلى 475 جنيها، بالإضافة إلى حافز الإدارة المركزية وتصل لـ250 جنيها.

واستكمالا لخطة الوزارة فى بناء المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع مؤسسة "جايكا" اليابانية، تم هذا العام افتتاح مدرستين جديدتين، ليصل عدد المدارس اليابانية إلى 43 مدرسة داخل 24 محافظة، وجار الانتهاء من 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعا العام المقبل، ونضمن المدارس 13 ألفا و240 طالبا برياض الأطفال والأول والثانى الابتدائي، و697 معلما بالإضافة إلى المديرين والوكلاء، وتم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المتاحة.

ولم يقتصر دور الوزارة على تجربة المدارس المصرية اليابانية، بل شرعت الوزارة فى إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة، ومنافسة المدارس الدولية الخاصة، حيث بدأت الوزارة بمدرستين فى المعادى والشيخ زايد، ثم وصلت هذا العام إلى 17 مدرسة، وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين، الأول المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج البريطانية IG، والثانى المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB.

وفى مجال التعليم الفنى، سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفنى لتخريج العمالة الفنية التى تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية الراسخة فى أذهان المصريين عن التعليم الفنى.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم المشروعات التى تعمل عليها الوزارة خصوصا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة تلك المدارس على مستوى الجمهورية، وتكثف الوزارة جهودها حاليا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث ارتفع عدد هذه المدارس هذا العام من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات مصر، من أبرزها مدارس لخدمة "تجارة التجزئة" ومدرسة فى مجال الذكاء الاصطناعى وأنظمة الإنذار والحريق ومدرسة فى مجال صناعة الألبان وتصديرها للخارج.

وخلال هذا العام، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، لإنشاء مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية الثانوية الفنية بمحافظة القاهرة، وبروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد، التى تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمصر، وبروتوكول تعاون مشترك مع شركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، لإطلاق مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، والتى تعد أول مدرسة متخصصة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية، الفنون الرقمية.

والتعاون مع وزارة الثقافة لافتتاح مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، وهى أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية فى كافة مجالات الفنون.

كما وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية هذا العام لتطوير التعليم الفنى من بينها اتفاقية التعاون مع إيطاليا للتوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه لتطوير التعليم الفنى وتوفير خريجين فنيين محترفين على أيدى خبراء من إيطاليا، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.

ووقعت الوزارة أيضا اتفاقية مع بنك التعمير الألمانى KfW، لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى، فضلاً عن إنشاء مركزى كفاءة Centers of Competencies متخصصين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى كل من الغردقة وأسوان، وبلغت قيمة الاتفاقية 41.5 مليون يورو.

كما وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أيضا هذا العام مذكرة تفاهم مع هيئة "كير" الدولية بمصر ومؤسسة كير مصر للتنمية، بهدف حل مشكلات البطالة والأمية الرقمية للطلاب والخريجين مع التركيز على قطاع التعليم الفنى، ووضع برامج تدريبية للمعلمين.

وفى المجال الصحى، واصلت الوزارة هذا العام خطتها السنوية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم مواصلة إجراء تحليل "فيروس C وB" لطالب الصف الأول الثانوى، واستكمال حملة القضاء على التقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية.