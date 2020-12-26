التعليم تكشف حقيقة إجراء امتحانات تحريرية لطلبة الصفوف الأولى

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف الأولى باختبارات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن ما تقوم به بعض المدارس الخاصة من إجراء اختبارات للصفوف الأولى، مخالف للقرار المنظم للتقييم فى الصفوف الأولى.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.

ونص القرار على أن تطبق هذه المناهج المذكورة أعلاه على الطلاب بالصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي، واللغات ) اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021.

كما نص القرار على أن تطبق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

وتابع القرار: "يشارك فى تدريس المناهج الدراسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية، ومنهج القيم واحترام الآخر للصف الثالث الإبتدائي يقوم بتدريسه معلم الفصل بواقع فترة واحدة من فترات اللغة العربية أسبوعيًا، دليل الأنشطة لمعلم التربية الرياضية يترك له آلية تنفيذ حصة التربية الرياضية أما من خلال (أنشطة مصورة – تمارين على المنصات الإلكترونية – التعاون مع مديريات الشباب والرياضة)".

وحدد القرار بأن يكون الإشراف للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي على كل ما يتعلق بحلقة التعليم الابتدائي من خلال متابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، وإدارات التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات التعليمية، كذلك الإشراف على توجيه الصفوف الأولى الذي يقوم بالمتابعة الفنية للصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.

كما منح القرار مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات صلاحية إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته.

ونص القرار على حظر تطبيق أية مقررات دراسية بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.

وبالنسبة لنظام التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، نص القرار على أن تكون بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

1- "يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق.

2- "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر.

3- "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر.

4- "أقل من المتوقع ": ويرمز له باللون الأحمر.

وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.