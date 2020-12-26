انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع مفاجئ يضرب أسعار الذهب اليوم السبت 26-11-2020.. والتجار يكشفون السبب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سيطر التراجع على أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26-11-2020 وهذا بحسب ما أكده بعض تجار أسواق الذهب والصاغة في كافة محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، مؤكدين بأن السبب الحقيقي وراء هذا التراجع يرجع إلى عدة عوامل على رأسها حالة الركود الاقتصادي التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم والتي أجبرت المواطنين على تقليل عمليات البيع والشراء في كافة السلع وليس في الذهب فقط.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26-11-2020

كشفت مصادر مسؤولة داخل شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال الساعات الماضية عن وجود انخفاض وتراجع ملحوظ في أسعار الذهب خلال هذه الفترة، حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى نحو 815 جنيه في أغلب المناطق وهذا مقابل نحو 819 جنيه يوم أمس الجمعة.

وقد جاءت باقي أسعار الذهب داخل مصر خلال هذه الساعات على النحو التالي:

سعر جرام الذهب من عيار 18 قد سجل نحو 700 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب من عيار 24 قد وصل لنحو 934 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب قد سجل نحو 6536 جنيه مع بداية التعاملات اليوم.

أسباب تراجع سعر الذهب في مصر خلال فترة الكريسماس

أكد “نادي نجيب” سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة بأن الساعات الماضية قد شهدت بعض التغيرات الواضحة في أسعار الذهب داخل مصر، وهذا يرجع إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يعيش فيها العالم أجمع في هذه الفترة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح نجيب في تصريحاته بأن البعض كان يتوقع بأن تشهد الفترة المقبلة حراك بعض الشيء على مستوى بيع وشراء الذهب داخل مصر، ولكن ما حدث خيب كل الآمال حيث شهدت فترة الكريسماس ركود كبير في عمليات بيع وشراء الذهب في مختلف أسواق الصاغة خلال الفترة الحالية.