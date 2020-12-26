سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 26-12-2020

أسعار الذهب اليوم السبت تحديث يومي في مصر 26-12-2020، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، وذلك بمقدار جنيه، وسط ترقب من المشترين وتوقعات بارتفاعه مرة اخرى.

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم السبت تحديث يومي



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26-12-2020، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 18، سعر 700 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21



وصل عيار 21 إلى 818 جنيهًا، حيث لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث استقر عيار 24، إلى 934 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6544 جنيهًا، حيث سجلت أونصة الذهب 1877 دولارًا.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ترجع زيادة أسعار الذهب بسبب صعوده عالميًا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

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وفى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

