تستمر اليوم منافسات مباريات الدوري المصري بالجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، وذلك بمواجهتين بدايةً من الخامسة، وحتى التاسعة والنصف مساءا.

مباريات اليوم الدوري المصري



يحل المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على فريق الإنتاج الحربي، فبالرغم من احتلال فريق الانتاج المركز السابع عشر برصيد نقطة، واحتلال المقاولون للمركز الأخير بصفر من النقاط، إلا أن الثلاث نقاط ستكون بمثابة طوق النجاة لتصحيح المسار، خاصةً للمقاولون العرب المشارك في الكطونفدرالية، والذي كان الحصان الأسود لدوري الموسم الماضي، باحتلاله للمركز الرابع.

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في المباراة الثانية يستضيف نادي مصر المقاصة محتل المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط، فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط، وذلك على ملعب الجيش ببرج العرب. في المباراة الثانية يستضيف نادي مصر المقاصة محتل المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط، فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط، وذلك على ملعب الجيش ببرج العرب. مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري



الإنتاج الحربي X المقاولون العرب 5:00 مساءا

مصر المقاصة X المصري 7:30 مساءا



نتائج المباريات المنتهية من الجولة



فاز فريق سموحة على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند 4 نقاط بالمركز الحادي عشر. تعادل كل من فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي ليتجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط بالمركز الثالث عشر، بينما يظل البنك الأهلي برصيد 5 نقاط، في المركز الثامن. فاز فريق غزل المحلة على فريق طلائع الجيش، في فوز هام ومعنوي، كونه الفوز الأول للفريق الصاعد بدوري هذا الموسم، ليقفذ غزل المحلة للمركز السادس برصيد خمس نقاط، بينما يقف طلائع الجيش عند نقطته الوحيدة في المركز السادس عشر. وفاز فريق الجونة على فريق أسوان بنتيجة 1-0، ليحقق المفاجأة ويمتلك ثماني نقاط في صدارة الجدول، بينما يقف أسوان عند النقطة السادسة بالمركز الرابع.

مباريات الجولة الرابعة



الخميس 24/12

وادي دجلة X سموحة 7:30 مساءا اقرأ أيضا: التعادل السلبي يحسم لقاء الإسماعيلي والبنك الأهلي اليوم