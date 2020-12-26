نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ينهون إجرات استلام كارنيهات العضوية لبرلمان 2021 اليوم

ينهي نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، واستلام الحقائب النيابية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.
نواب التنسيقية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا)، حيث الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي كانت قد أعدت جدول لاستخراج الكارنيهات علي 6 أيام منها 3 للقائمة و3للفردي، ومن لم يستطيع الحضور في الأيام المخصصة، يكون له الحق في الاستلام من مقر مكتب الأمين في أي وقت لاحق ليوم الحضور المخصص.
الأجواء التى يتم فيها استخارج الكارنيهات تقوم فيها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، بجهود مقدرة علي مستوي الاستقبال وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي لا يتجاوز 120 ثانية، بعد نجاحها في طباعة كارنيهات العضوية في وقت لاحق للاستقبال بعد الحصول علي كافة بيانات الأعضاء، وهو أمر يختلف عن الماضي بشأن هذه الإجراءات والتى كانت تسلتزم الحضور وتسجيل استمارات مما يجعل المشهد دائما في زحام، ومن ثم الإجراءات الجديدة تتماشي مع جهود الأمانة العامة أيضا في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة كورونا حيث كان المجلس سباق فيها من بين الجهات المختلفة بالدولة المصرية.
وأنهي 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .
وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021، وسط تدابير وإجراءات صارمة لتحقيق التباعد الإجتماعي لمواجهة أزمة كورونا.
يذكر أن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب سبق وأعلن عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.
أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب
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