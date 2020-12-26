نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ينهون إجرات استلام كارنيهات العضوية لبرلمان 2021 اليوم

ينهي نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، واستلام الحقائب النيابية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.



نواب التنسيقية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا)، حيث الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي كانت قد أعدت جدول لاستخراج الكارنيهات علي 6 أيام منها 3 للقائمة و3للفردي، ومن لم يستطيع الحضور في الأيام المخصصة، يكون له الحق في الاستلام من مقر مكتب الأمين في أي وقت لاحق ليوم الحضور المخصص.