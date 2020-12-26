غدا..أمانة النواب تواصل استقبال نواب برلمان 2021 الفردي حتي يوم الثلاثاء وسط إجراءات احترازية صارمة

تواصل لجان الاستقبال بالأمانة العامة لمجلس النواب عملها في استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردي) ، ابتداء من غدا الاحد القادم وعلى مدار (3) ايام باجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامتهم

الاحد 27 ديسمبر : سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي: ( القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح ) باجمالي عدد 90 نائبا.، و الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي: ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) باجمالي عدد 108 نائبا. الثلاثاء 29 ديسمبر : نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.