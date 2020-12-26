أمير كرارة يحذر أصدقائه بعد إصابته بفيروس كورونا

أمير كررة يعلن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول إصابته قبل إعلانه بساعات عبر منصات السوشيال ميديا، حيث توقع العديد من الجمهور إصابته بالفيروس بعدما الغى حلقة برنامجه الشهير "سهرانين"، وذلك رغم نفيه لذلك.

إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا



كتب الفنان أمير كرارة، عبر حسباته الرسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "عملت مسحة تاني أنهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت الي اتعامل معايا يخلي باله وأدعولي بالشفا".

كان قد استهل أن أمير كرارة صوير مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا، حيث من المقرر عرضه في رمضان 2021.

"نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو العمل الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى.

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الجدير بالذكر، أن الفنان أمير كرارة استحوذ على قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار الأعوام الماضية وخاصة بعد مسلسله الشهير "كلبش"، حيث اشتهر بلقب باشا مصر، ومن ثم ابهر جمهور بمسلسله الشهير الأختيار الجزء الأول حينما جسد من خلاله شخصية البطل أحمد المنسي.