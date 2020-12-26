تعيين 462 شابا بالأقصر بينهم 13 من ذوى القدرات الخاصة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 462 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1064 شابا، منهم 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 182 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة منهم شهادة لذوى القدرات .





وأوضح الوزير، بحسب بيان للوزارة نشرته عبر موقع "فيسبوك"، أن المديرية صرفت مبلغ مليون و359 ألفا و500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملا، كما تم صرف رعاية صحية لـ140 عاملا وعاملة بإجمالى 67 ألفا و164 جنيها، وصرف 3000 جنيه لـ3 عمال منحة زواج، و 6 منح مواليد لـ12 عاملا بمبلغ 3000 جنيه أخرى.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 206 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 14 محضرا، كما تم تلقى 3 شكاوى، تم بحث شكوتين منها وأخرى ما زالت تحت البحث، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وإعادة التفتيش على 126 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ100 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، وعمل دورة تدريبية أخرى فى التفصيل والحياكة، وفى مجال التبريد والتكييف.

كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهنى المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.