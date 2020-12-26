رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات

وشدد المهندس شريف الشربينى، وفقا لبيان صحفى، على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، وكذا الكفاءة والجودة فى التنفيذ، مشيراً إلى أن طريق الواحات يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويبلـغ طوله حوالى 30 كم بعدد 4 حارات رئيسة و3 حارات داعمة لكل اتجاه.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مشروع تطوير طريق الواحات بتكلفة مليارى جنيه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى بعرض 16.75م، مع استيعاب مسار BRT ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسي يتسع لـ3 حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدن أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير طريق الواحات خلال شهر فبراير من العام المقبل 2021.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن مشروع رفع كفاءة الحى المتميز يشمل تنفيذ شبكات الرى الرئيسية للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالجة، ورفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالحى، ورفع كفاءة أرصفة المشاة بمنطقة العمارات وتوحيد النمط للأرصفة مع مراعاة ذوى الهمم، وتنفيذ أماكن خاصة بصناديق القمامة، واستكمال جميع عناصر الفرش الخاصة بالطرق من لافتات تحذيرية ولوحات إرشادية، وذلك للتسهيل على مستخدمى الطريق، والتخطيط للطرق لتسهيل الحركة المرورية، وتحديد أماكن عبور المشاة.
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