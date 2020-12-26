الأخذ بأسباب العلم والعمل.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى بيان لها، اليوم السبت، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن علينا مع العام الجديد أن نتحلى بمزيد من الأمل فى الله -عز وجل - والأمل فى غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط فى مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا فى الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله إلى مستقبل أفضل فى عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه.
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