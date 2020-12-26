الإدارية العليا ترفض طعن مدرس جامعى حرّض ضد الدولة

جدة - نرمين السيد - قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من "س.ر.م.ع"، المنتمى للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الآلى بالمعهد الفنى الصحى بالمنصورة، وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لأنه كتب على السبورة "نحن شعب وأنتم شعب" بالمداد الأحمر لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته.





وكانت المحكمة التأديبية، محكمة أول درجة أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه، بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه، ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها فى تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفى.

وقالت المحكمة، إن المبدأ السائد فى القانون الإدارى وعلم الإدارة العامة هو مبدأ الحياد الوظيفى أى فصل السياسة عن الإدارة بهدف تحييد الإدارة العامة وتأكيد طابعها التنفيذى وتجريدها من الطابع السياسى، بحسبان أن الوظيفة العامة هى الشريان الحيوى لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض بمستواه فى جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والموظفون العموميون يشكلون الطاقة الفعالة والقوة المحركة للإدارة فى مباشرة مختلف أنشطتها والقيام بواجباتها تحقيقاً للسياسة العامة للدولة، ومهما بلغت دقة الجهات الإدارية فى إجراء سبل تسيير المرفق العام وتنظيمه وتزويده بالإمكانيات المادية اللازمة، فإن نجاحها يظل يقوم على مدى قدرة العاملين بها على أداء رسالتها والنهوض بمسؤوليتها، فالموظف العام عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، لذلك وجب إبعاده عن العمل فى أتون السياسة والعمل الحزبى تحقيقا لمبدأ تحييد الموظف العام أو ما يعرف بمبدأ الحياد الوظيفى.

وأضافت المحكمة: "يحكم الوظيفة العامة مبدأ آخر هو مبدأ الولاء الوظيفى لدى الموظف العام وهو الذى يقتضى حظر الاشتغال بالسياسة للموظف العام، لذلك يجب التمييز فى نطاق الجهاز الحكومى، ما بين رجال السياسة ورجال الإدارة، فرجال السياسة يؤثرون ويتأثرون بالأحوال السياسية فى الدولة، أما رجال الإدارة فهم منقطعون للخدمة العامة كموظفين دائمين، ويجب أن يبتعدوا عن المتغيرات السياسية، مما يضمن لهم الاستقرار الذى يحقق استمرار العمل الإدارى العام واستقراره ومن ثم انتظام المرفق العام."

وأشارت المحكمة، إلى أن الغاية من حظر ممارسة الموظف العام للأعمال الحزبية تكمن فى الحليولة دون هيمنة الأحزاب السياسية على الوظائف الإدارية بتمكين أنصار الحزب من شغل هذه الوظائف لضمان ولاء هؤلاء الأنصار وإخلاصهم لأهداف الحزب، مما يكون له أثره السيئ فى إفساد الجهاز الإدارى فى الدولة، حتى يتمكن الموظف من تنفيذ السياسة التى تضعها الحكومة دون أن يتأثر بولائه السياسى، إن كان ينتمى إلى حزب معين، وبهذه المثابة تحتم مبادئ الإصلاح الإدارى ألا يُدخل الموظف السياسة ومؤثراتها فى عمله وإلا فقد حياده، مما يتوجب على الموظف الالتزام بالحياد والتجرد فى أداء عمله، فالوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تنتظم مسيرتها القيم الدينية والوطنية والإنسانية وتنتهج إرساء قواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية ومهنية، لذلك حظر نظام الخدمة المدنية على الموظف العام ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته لينقطع الموظف العام لخدمة إدارته بعيدا عن أى دوافع أو أطماع يفتحها أمامه انتماؤه الحزبى.

وذكرت أنه إذا كان الموظف العام شأنه شأن أى مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التى كفلتها الدساتير والقوانين، لكن صفته كموظف عام ينتمى إلى الدولة ويمثلها فى الوقت نفسه تفرض عليه بعض القيود المتعلقة بحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى فى نطاق الوظيفة العامة، فلا يجوز تسييس الوظيفة العامة حتى تتحقق استمرارية المرفق العام، لأن الموظف يقدم خدمة عامة لجميع المواطنين دون تمييز فيما بينهم مما يجعل تكليفه بأداء الخدمات العامة للشعب تؤثر ليس فقط على الحياة الوظيفية، وإنما على جميع مظاهر الحياة للمجتمع، مما يتعين معه إبعاد الموظف العام عن السياسة وعدم زجه فى غمارها لكى لا تؤثر على أداء مهامه الوظيفية فى أداء الخدمات العامة.

واختتمت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن "س.ر.م.ع"، المنتمى للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الاَلى بالمعهد الفنى الصحى بالمنصورة لأنه كتب على السبورة "نحن شعب وأنتم شعب" وكلام آخر ضد الدولة المصرية بالمداد الأحمر لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا ممن سمعت شهادتهن من الطالبات، وهو ما يمثل خروجا من الطاعن عن الإطار المنهجى والتربوى للعملية التعليمية وعن غاياتها بممارسة عمل سياسى داخل المعهد بإجبار الطالبات بالاستعداء على الدولة ونظامها ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق التعليم وإحداثا للفُرقة الاجتماعية بين الطالبات هادفا تحقيق الخصام وشق صفوف الوطن الواحد فى نفوس النشء، مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله، وهو ما يستوجب عقابه على نحو ما تضمنه الحكم المطعون فيه مما يتعين رفض طعنه.