سفير مصر لدى الكويت: تحديات المنطقة وكورونا أظهرتا صلابة العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن عام 2020 كان عاما استثنائيا فى العلاقات المصرية الكويتية، حيث ظهرت خلاله مدى صلابة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وذلك فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة، وأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى أكدت أيضا مدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.





وأكد القونى – فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم - أن العام الجارى، شهد العديد من التحديات التى لم تغير فقط وجه المنطقة، بل غيرت وجه العالم أجمع، وفى مقدمتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتى شهدت تنسيقا كبيرا بين البلدين الشقيقين، خاصة فى ظل وجود جالية مصرية كبيرة فى الكويت تقوم بدور مهم فى أوجه التنمية فى الكويت.

وأضاف أنه جراء تفشى الفيروس فى معظم دول العالم، ابتداء من نهاية شهر فبراير الماضي، ومنها الكويت، وإغلاق حركة الطيران، واجهت السفارة المصرية لدى الكويت مشكلة فى إعادة العالقين فى الكويت، والذين تقطعت بهم السبل للعودة إلى الوطن، إلا أنها نجحت بالتنسيق مع السلطات الكويتية، فى تنظيم عدد من الرحلات الاستثنائية لإعادة آلاف من المواطنين العالقين إلى أرض الوطن؛ وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بأبنائها فى الخارج.

وتابع القونى أن مهام السفارة خلال أزمة (كورونا) لم تقتصر فقط على تسهيل عودة المواطنين العالقين، وإنما امتدت إلى محاولة تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا على أبناء الجالية؛ وذلك انطلاقا من مسئولية البعثة الدبلوماسية تجاه الجالية، واتساقا مع جهود الدولة فى رعاية المصريين فى الخارج، فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها الجائحة، حيث دشنت مبادرة تكاتف فى شهر أبريل الماضى، بالتعاون مع منتدى رجال الأعمال المصريين فى الكويت، وغيرهم من المقتدرين، وعدد كبير من المصريين المتطوعين.

وأوضح أن دور السفارة فى المبادرة، تركز على تنسيق وتنظيم جهود المقتدرين والفاعلين فى العمل الطوعى والإنسانى، وتسهيل وصولهم للحالات الإنسانية، استكمالاً للجهود التى شهدتها الكويت لتقديم الدعم للمتضررين من تبعات الجائحة.