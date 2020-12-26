الوزراء: إعادة تطوير 19 صرحا ثقافيا.. وتقديم 84 ألف نشاط فى 2020

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تضمن حصاد المشروعات والأنشطة والمبادرات التى تبنتها الوزارة خلال العام الجارى.







وأشارت الوزيرة، خلال التقرير، إلى أن المشروعات التى تم افتتاحها والتى أُعيد تطويرها خلال عام 2020، تمثلت فى إعادة تطوير 19 صرحا ثقافيا بالمحافظات، وافتتاح 5 مشروعات تعليمية وإبداعية بأكاديمية الفنون، وافتتاح 5 مكتبات بسور أكاديمية الفنون.

وأوضحت الوزيرة، وفقا لبيان صحفى لمجلس الوزراء، أن الوزارة قدمت خلال العام الجارى 84 ألف نشاط افتراضى وفعلى، بواقع 35 ألف نشاط فعلى، استفاد منها 1.3 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأنشطة الافتراضية التى قامت بها الوزارة 49 ألف نشاط، استفاد منها 5 ملايين مواطن.

وتضمن التقرير أيضا أنه تمت إقامة 100 معرض كتاب على مستوى الجمهورية، ووصلت هذه الفعاليات لـ 24 قرية، لأول مرة، فى 4 محافظات بصعيد مصر، كما أقيمت 4 معارض دولية للكتاب فى كل من نيودلهى، والدار البيضاء، ومسقط، والشارقة.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال التقرير إلى مبادرة "خليك فى البيت – الثقافة بين إيديك" التى تبنتها وزارة الثقافة، بعد زيادة الاعتماد على الفعاليات الافتراضية جراء تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، حيث شهدت المبادرة 34 مليون زيارة افتراضية من 28 دولة حول العالم، ووصل عدد المشتركين فى قناة الوزارة على موقع "يوتيوب" إلى 109 آلاف مشترك، فيما زار الموقع الرسمى للوزارة 325 ألف قارئ بغرض الاطلاع أو تحميل الكتب، كما شهدت متاحف الفنون التشكيلية 110 آلاف زيارة لجولات افتراضية.

وعلى صعيد المشاركات الدولية، وفقا لما جاء فى التقرير الذى استعرضه رئيس الوزراء، ساهمت وزارة الثقافة كعضو فى المؤتمر العلمى الثاني، الذى جاء تحت عنوان "المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء"، وشاركت مسرحية "أنا كارمن" فى المهرجان الدولى النسائى للمونودراما، فضلا عن قيام الوزارة بالاشتراك فى ندوات ولقاءات فكرية افتراضية مع 16 دولة عربية وأجنبية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف التقرير: بلغ عدد العروض المسرحية التى تمت على مستوى الجمهورية 325 عرضا، بواقع 1753 ليلة عرض، فيما أقيم 14 مهرجانا وملتقى فنيا وأدبيا، أبرزها: مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، ومهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء بقنا.

كما تضمن تقرير حصاد وزارة الثقافة لعام 2020 الإشارة إلى تبنى الوزارة لـ 10 مبادرات فكرية وفنية، نتج عنها 43 خريجا من صنايعية مصر، وتم عقد 303 ورش ضمن مبادرة "ابدأ حلمك" فى القاهرة وعدد من المحافظات، وتم وضع 430 لوحة ضمن مبادرة "عاش هنا"، و150 لوحة ضمن مشروع "حكاية شارع".