استرداد 9 ملايين ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ6 عمال مصريين فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، نجح فى استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ6 عمال مصريين.





وأوضح سعفان، بحسب بيان للوزارة، نشرته عبر موقع "فيسبوك، اليوم السبت، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال نوفمبر الماضى، وتم توفير 15 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، فضلا عن اعتماد 8 عقود عمل، وتسوية 9 شكاوى وديا، وما زال هناك 4 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 13 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب زيارتين للجهات الحكومية المعنية، ومثلهم زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، لافتا إلى أن هناك 50 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب، و21 طلبا تم إحالتها إلى الأمن العام، و11 حالة تم نقل كفالتها، و19 قيد المراجعة بالأمن العام.