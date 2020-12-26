

جدة - نرمين السيد - وأعلنت النيابة عددا من الشروط لمن يرغب للتقدم للمسابقة، وشملت: 1.ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد. 2.ألا يزيد عمرة عن 30 سنة فى 27 يناير القادم تاريخ آخر موعد لسحب الملفات. 3.أن تتوافر فى المتقدم الأهلية والإصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز الاختبارات والمقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. 4.أن يثبت لياقته الصحية وفقا للتقارير الطبية. وأكدت النيابة الإدارية، أن التسجيل فى المسابقة يكون عبر الدخول للموقع الإلكترونى www.ap. gov. eg وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 يناير القادم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من أول يناير.. شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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