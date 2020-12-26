الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواء ممدوح أبوسحلى

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العميد عبدالستار عزت، للتعزية فى وفاة اللواء ممدوح مأمون أبوسحلى.



جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العميد عبدالستار عزت، للتعزية فى وفاة اللواء ممدوح مأمون أبوسحلى. وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

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