المنوفية تتلقى 192 ألفا و710 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء

وأضاف أبوليمون، فى بيان للمحافظة، اليوم السبت، ونشرته عبر موقع "فيسبوك"، أن المحافظة تلقت حتى الآن 192 ألفا و710 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 668 مليون جنيه.
وأوضح المحافظ، استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم التسهيلات للمواطنين حفاظا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
ولفت إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدا على هيبة وحقوق الدولة.
وناشد جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجارى تحقيقا للصالح العام.
وتنفيذا لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، اتخذ محافظ المنوفية، العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20%، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
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