محافظ البحيرة يستقبل وزير التنمية المحلية فى مستهل زيارته لإفتتاح عدد من...

ٱستقبل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية بمدينة وادي النطرون . وتأتى الزيارة في مستهل زيارة اللواء/ وزير التنمية المحلية لإفتتاح وتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بمراكز وأدي النطرون وبدر وأبو المطامير . هذا وقد نقل اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة للسيد وزير التنمية المحلية حب وتقدير شعب وأهالي البحيرة والجهاز التنفيذي لوزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية للجهود الكبيرة التى توليها الوزارة لدعم المحافظة المستمر والمتواصل وتنميتها والعمل على توفير كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين . حضر الإستقبال، د/ نهال بلبع - نائب المحافظ وم/ حازم الأشمونى - سكرتير عام المحافظة وم / محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط ود هشام الهلباوى مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة وأ / كامل غطاس - رئيس مدينة وادي النطرون، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة والمحافظة .

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