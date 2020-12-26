سفير مصر بالكويت: تحديات المنطقة وأزمة كورونا أظهرتا مجددا صلابة العلاقات المصرية...

أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن عام 2020 كان عاما استثنائيا في العلاقات المصرية الكويتية؛ حيث ظهرت خلاله مدى صلابة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أكدت أيضا مدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد القوني – في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم /السبت/ - أن العام الجاري، شهد العديد من التحديات التي لم تغير فقط وجه المنطقة، بل غيرت وجه العالم أجمع، وفي مقدمتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي شهدت تنسيقا كبيرا بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل وجود جالية مصرية كبيرة في الكويت تقوم بدور مهم في أوجه التنمية في الكويت.

وأضاف أنه جراء تفشي الفيروس في معظم دول العالم، ابتداء من نهاية شهر فبراير الماضي، ومنها الكويت، واغلاق حركة الطيران، واجهت السفارة المصرية لدى الكويت مشكلة في إعادة العالقين في الكويت، والذين تقطعت بهم السبل للعودة إلى الوطن، إلا أنها نجحت بالتنسيق مع السلطات الكويتية، في تنظيم عدد من الرحلات الاستثنائية لإعادة آلاف من المواطنين العالقين إلى أرض الوطن؛ وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بأبنائها في الخارج.

وتابع القوني أن مهام السفارة خلال أزمة (كورونا) لم تقتصر فقط على تسهيل عودة المواطنين العالقين، وإنما امتدت إلى محاولة تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا على أبناء الجالية؛ وذلك انطلاقا من مسئولية البعثة الدبلوماسية تجاه الجالية، واتساقا مع جهود الدولة في رعاية المصريين في الخارج، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة؛ حيث دشنت مبادرة (تكاتف) في شهر أبريل الماضي، بالتعاون مع منتدى رجال الأعمال المصريين في الكويت، وغيرهم من المقتدرين، وعدد كبير من المصريين المتطوعين، موضحا أن دور السفارة في المبادرة، تركز على تنسيق وتنظيم جهود المقتدرين والفاعلين في العمل الطوعي والإنساني، وتسهيل وصولهم للحالات الإنسانية، استكمالاً للجهود التى شهدتها الكويت لتقديم الدعم للمتضررين من تبعات الجائحة.