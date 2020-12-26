دعوات تعليق الدراسة تجتاج مواقع التواصل الاجتماعي.. وطلاب: حياتنا أهم

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم وذلك بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الفترة الأخيرة.

وناشد الطلاب الرئيس بالتدخل وإلغاء الدراسة وجعل الامتحانات أونلاين من المنازل حرصا على صحتهم وصحة أسرهم.



وقال أحد المتابعين "كل واحد فينا عنده في البيت ناس كبيرة في السن وعندهم امراض مزمنة زي سكر وضغط لو احنا شباب ونستحمل طب واهالينا ودلوقتي كورونا حتى الشباب بقت خطيرة عليهم ارجو ان فكرة #الغاء_الدراسه_حياتنا_اهم توصل لوزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.

وحذر أخرون من أن شبح الموت يطارد الطلاب فى انحاء الجمهوريه ،محذرين من أن بقاء الدراسة فى ظل الارقام المرتفعة لاصابات كورونا يشكل قنبلة مؤقوتة تهدد المجتمع المصري.