انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجآت سارة للمواطنين.. زيادة مرتبات المعلمين وصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبدو بأن شهر يناير المقبل سوف يشهد العديد من الأخبار والمفاجآت السارة للمواطنين وخاصة العاملين في القطاعات الحكومية والمعلمين على وجه التحديد، وهذا بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن نية الحكومة زيادة مرتبات المعلمين والمعلمات في مختلف مدارس الجمهورية مع بداية العام الجديد، وهذا بجانب وجود نية لدى الحكومة المصرية متمثلة في هيئة التامين الاجتماعي بشأن صرف الدفعة الجديدة من العلاوات الخمس بالنسبة أصحاب المعاشات.

زيادة رواتب المعلمين في شهر يناير

صدرت الموافقة الرسمية على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين خلال الشهر الماضي بعد جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا على أن تبدأ الزيادة من مرتب شهر يناير 2021، حيث ينص القانون الجديد على أن يكون متوسط الزيادة ما بين 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وذلك بسبب المستويات والرتب الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة.

وبحسب ما كشفت عنه المصادر المسؤولة، فإن القانون الجديد ينص على بعض التغيرات التي سيتم اعتمادها مثل زيادة بنسبة تصل لنحو 50% من قيمة بدل المعلم، والذي يتراوح ما بين 75 جنيه و180 جنيه، إضافة حافز أداء شهري بالنسبة للعاملين في القطاعات التعليمية يصل لنحو 140 جنيهًا و185 جنيهًا.

صرف دفعة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بأنه بدءًا من يوم 3 يناير 2021، سوف تبدأ الحكومة المصرية في صرف معاشات شهر يناير لأكثر من 10 مليون مواطن مستفيد من المعاشات في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة تصل لنحو 25 مليون جنيه مصري.

وأوضحت الهيئة بأن الشهر المقبل كذلك سوف يشهد بدء صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس والتي كانت الحكومة قد بدأت في صرف أولى دفعاتها خلال شهر يوليو الماضي.