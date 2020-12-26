رحاب الغول: استهدف كل مايدفع قطاعات الصناعة والزراعة في البرلمان الجديد (فيديو)

قالت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن رحاب الغول، إنها تريد أن تستكمل مسيرة والدها البرلماني الراحل عبدالرحيم الغول، والذي استمر 40 عاما في البرلمان، وأنها تريد الارتقاء بالصناعة والزراعة في مجلس النواب.

وأضافت الغول: استهدف الانضمام إلى لجنة الزراعة كرغبة أولى، بهدف تطوير الملفات التي تعود بالنفع على المواطن، خاصة أن الزراعة والصناعة هم عصب الاقتصاد، واستهدف لجنة الشباب والرياضة كلجنة هامة أيضا لتعلقها بالشباب وهم أمل البلاد

وتسلم النواب منذ أيام ، الحقيبة البرلمانية والتي تحتوي على مجوعة من القوانين الأساسية التى يعتمد عليها عمل النائب، بالأضافة الى جهاز التابلت الخاص بالنائب، عليه نسخة من اللائحة الداخلية للمجلس ونسخة من الدستور والقوانين التى أصدرها البرلمان، و2 أجندة خاصة بالاعضاء، و2 دفتر خاص بكل نائب مسجل به عدد من الأدوات الرقابية وكيفية أستخدامها، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة النيابية فى مصر، بالاضافة الى بطاقة التصويت الألكتروني الخاصة بالنائب داخل القاعة الرئيسية.

جاء ذلك في إطار حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي انطلق منذ أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواجد خلال الأيام الماضية منذ الصباح الباكر، للأشراف على جميع التجهيزات الخاصة بأستقبال النواب.

وشدد الأمين العام للبرلمان، على ضرورة الألتزام بالاجراءات الأحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وقامت الأمانة العامة عن طريق القطاع الطبى، بتوزيع كمامات وكحول على جميع الزائرين والنواب ووسائل الأعلام قبل الدخول الى مقر مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، ان قرار استقبال النواب الجدد على ايام، جاء بغرض على الحفاظ على سلامتهم، وتطبيق معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وقدم الأمين العام للبرلمان، الشكر للأحزاب على تعاونها مع الأمانة العامة، من خلال إرسال بيانات مجمعة للنواب، واختص بالشكر حزب مستقبل وطن، الذى ارسل بيانات نوابه مما مكن الأمانة العامة من أستخراج جميع الكارنيهات.