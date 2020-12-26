خالد مشهور: المستشار لاشين إبراهيم من خيرة رجال القضاء.. وكورونا تخطف أجمل ما فينا



نعى النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وفاته المنية أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: إن كورونا تخطف أجمل ما فينا، وأننا لا نرى منها خيرا أبدا، فإما أنها تخطف الأرواح أو تقطع الأرزاق، وتباعد بين الأحبة والأقارب.

وقال النائب إن هذا الفيروس اللعين، المنتشر كالنار في الهشيم علينا أن نقضي عليه ونحاربه، ولا نملك من وسائل الحرب الآن سوى الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة في كافة تعاملاتنا اليومية، وأن نستجيب لنداءات الحكومة حتى لا نضطرها إلى الإغلاق وحظر التجوال مرة أخري، مما يسببه ذلك من تأثير اقتصادي واجتماعي كبير.

وطالب النائب جموع الشعب المصري بالحذر التام حتى يتم تعميم اللقاح على كافة فئات الشعب ووقتها نتنفس بحرية ونتجمع كما كنا، وإلى حين أن يتم ذلك علينا بالالتزام التام.