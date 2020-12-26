يسرا اللوزي تتصدر "التريند" بعد تعرضها للتنمر

يسرا اللوزي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم.

أشارت الفنانة يسرا اللوزي، إلى أنها تعرضت لحالات عديدة من التنمر بسبب زيادة وزنها بسبب الحمل، الأمر الذي كان من شأنه زيادة غضبها وطرحها للكثير من التساؤلات حول الموقف الذي مرت به.

يسرا اللوزي تتعرض للتنمر



أوضحت اللوزي، خلال لقائها في برنامج معكم، أنها تلقت العديد من المضايقات التي كانت بسبب وزنها الزائد بعد إنجابها لطلفتها الصغيرة "نادية"، لافتة إلى أنها لن تتوقع ذلك على الإطلاق وخاصة لانها كانت تشارك الجمهور العديد من الفيديوهات أثناء حملها، قائلة: "استغربت لما لقيتهم بيقولوا اني تخنت اوي مع اني كنت بنزل فيديوهات وانا حامل ولما قربت اولد.. فطبيعي انا تخنت تأثير من الحمل والولادة".

وتابعت يسرا اللوزي: "اكيد كل الي اتنمروا على شكلي ووزني عندهم ناس قرايبهم او اصحابهم اتغيروا بعد الولادة والحمل دي حاجة طبيعية.. والغريب كمان لما لقيتهم مقتنعين ان الست لازم تبقى رفيعة مع اننا بطبيعة الحال واكلنا وعادتنا الست المصرية بتكون مليانة شوية".

يسرا اللوزي تتحدى التنمر



أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أنها مرت بالحظات ضعف كثيرة وخيبات أمل حينما كانت ترى تلك التعليقات الغريبة، حيث كانت آخرها أثناء عرض محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عليها أن تكن عضو لجنة التحكيم حينها ترددت ولكنها اتخذت قرار بخوض التجربة دون قلق.

آخر أعمال يسرا اللوزي



كانت آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى مسلسل "طاقة حب" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج أحمد يسرى ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازى، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسى.

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تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى حول صديقات العمر "لمى" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلن للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي.

