ناصر هدية: لجنة الشباب والرياضة اولى رغباتي فى اللجان النوعية

صرح النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، في بياناً صحفى أصدره منذ قليل إنه ينوى الانضمام إلى لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان كرغبة أولى.

و أكد هدية، على أن الدافع وراء انضمامه للجنة الشباب والرياضة، جاء من منطلق إيمانه التام أن الشباب هم وقود المرحلة المقبلة، لاسيما وأهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الملف، وأن الرياضة هى السبيل الأساسى لإعداد جيل واعد ينهض بالدولة المصرية، مما يحتاج منا كنواب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية من حيث التشريعات، وأيضا اللوائح والقوانين الخاصة بها من خلال عقد لفاءات وحوارات مجتمعية مع اصحاب الشأن.

وفي السياق ذاته، أكد ناصر هدية على أنه معتكف في الآونة الحالية على إعداد استراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف النهوض بالقطاعات المختلفة فى مجال الرياضة والمنشآت والمؤسسات الرياضية، وذلك من خلال توفير المناخ التشريعي المناسب والملائم لتنفيذ تلك الاستراتيجية بالتعاون مع باقى السادة الزملاء، أعضاء لجنة الرياضة بالمجلس بشكل خاص والسادة أعضاء البرلمان بشكل عام.

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وأختتم هدية بيانه الصحفي، بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد وزير الشباب والرياضة، في الآونة الأخيرة في سبيل الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية في شتى القطاعات.