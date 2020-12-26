دوت الخليج يكشف حقيقة تأجيل الدارسة بالجامعات.. تعرف على التفاصيل

انتشر منذ دقائق قرار وزارى صادر من وزارة التربية والتعليم، يعلن تأجيل الجامعات والمعاهد العليا من 27 ديسمبر حتى نهاية التيرم الأول، وبعد الإطلاع كشفت دوت الخليج أن لا صحة نهائيًا لذلك القرار.
ويعقد فى الوقت الحالى وزير التعليم العالى، خالد عبدالغفار، اجتماع لسرد تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، والإجراءات الجديدة التي سيتم إتباعها مع فيروس كورونا المستجد.
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وكان موقع التواصل الاجتماعي، بفيس بوك و تويتر هاشتاج توقف الدراسة في مصر، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.
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