حبس 8 متهمين فى واقعة حريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم السبت، بحبس 8 متهمين فى واقعة مصرع 6 مرضى بحريق بمصحة لعلاج الإدمان بحى العجمى، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.





ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "أحد النزلاء- مرتكب الحريق" تهمة حريق مقترن بالقتل، والمتهم الثانى "مالك الفيلا" تهم إعداد مكان بالحجز وعدم إخطار بالإيجار، والمتهمون الـ 6 الآخرون "مديرو المصحة والمشرفون" تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، واحتجاز أشخاص.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق وانبعاث أدخنة من داخل فيلا رقم 27 بشارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة البيطاش بحى العجمى، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص أن الفيلا مكونة من طابقين و"روف" وتستخدم كمصحة للعلاج النفسى والإدمان دون ترخيص، ويتواجد بها 45 شخصا، بين مرضى وعاملين.

وكشفت المعاينة انبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بـ 5 غرف أُخرى بذات الطابق، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جميعهم من النزلاء.

جرى ضبط المدير المسئول عن المصحة – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم، واعترف فى التحقيقات بالاشتراك مع اثنين آخرين باستئجار الفيلا، وإدارتها كمصحة، دون ترخيص، لعلاج الإدمان.

وأضاف المتهم بإضرام أحد النزلاء النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول، لاعتراضه على حجزه، ما أدى لانتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق، ووفاة وإصابة 6 مرضى، وهروبه عقب ذلك.

كلف اللواء سامى غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة "مسجل شقى خطر".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والقبض عليه، واعترف فى التحقيقات تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على 5 متهمين آخرين هم كلاً من "شريكي مدير المصحة، 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا" واعترفوا بذات التفاصيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.