وزير التعليم العالى يعلن نتائج الانتخابات الطلابية

جدة - نرمين السيد - واعتمد الوزير، بحسب بيان للوزارة، نشرته عبر موقع "فيسبوك"، الجداول الانتخابية يوم 2 ديسمبر وتم الإعلان عن الانتخابات 3 ديسمبر، وأقيمت الانتخابات خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 23646 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطعون المقدمة 1164 طلبا تم قبول 476 طلبا، وبلغت أعداد المتقدمين بعد الطعون 23170 طالبا وطالبة، وبعد التنازلات أصبح العدد النهائى المتقدم 22278 طالبا وطالبة بواقع 12578 طالبا و9700 طالبة.

وجاءت عدد أعضاء اللجان الطلابية على النحو التالى، الرياضية 2704 والاجتماعية 2763 والجوالة 2472 والثقافية 2640 والفنية 2746 والأسر 2631 والعلمية 2659، واكتمل النصاب فى التصويت والتزكية فى 66.35%، فيما تمت الإعادة على 33.65%.

وشهدت الانتخابات الطلابية فوز 57 طالبة بمنصب رئيس اتحاد كلية من إجمالى 422 بنسبة 13.5%، وفازت 111 طالبة بمنصب نائب رئيس اتحاد كلية بنسبة 26.3%، فيما حصدت الطالبات 7 مراكز نائب رئيس اتحاد جامعة وهى جامعات "القاهرة، مطروح، دمنهور، الفيوم، الأقصر، طنطا، بنها"، بنسبة 26%، كما حصدت الطالبات 44 مكان كأمين لجنة عليا من أصل 189 بنسبة 23.28% بالإضافة إلى 60 منصب كأمين مساعد لجنة عليا بنسبة 31.7%

ومن المقرر إجراء الانتخابات الطلابية خلال الأسبوع الجارى، لإحلال الأماكن التى شغرت نتيجة التصعيد إلى مراكز أعلى.