صور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه أول، يفيد سقوط شرفة شقة بالطابق العاشر بالعقار رقم 614 بكورنيش الإسكندرية، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، اليوم السبت، إنه تم رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن حدوث أى إصابات.

وأضافت رئيس الحى، أنه تم إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار، وتم وضع حواجز خشبية حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.