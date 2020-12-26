وزيرة البيئة: تطوير منظومة المحميات الطبيعية أهم أولويات العمل البيئى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعى الوزارة الدائم على تطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والحد من الممارسات غير القانونية والتى تهدد استدامة مواردها الطبيعية أو التأثير على فرص استمتاع المواطنين بها كأحد أهم أولوياتها منذ توليها الوزارة، وذلك بهدف تحقيق الردع القانونى والحد من إساءة استخدام البعض للموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، أن وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة قد قامت بمراجعة شاملة للمنظومة الإدارية والفنية التى يتم تطبيقها فى إدارة المحميات الطبيعية ومدى توافق هذه النظم مع ما هو مطبق عالميا، وهو ما تبعه إصدار عدة قرارات لتصحيح مسار أساليب استخدام المحميات الطبيعية من خلال تطبيق منظومة التصاريح البيئية وتعميم فرض رسوم زيارة بقيم عادلة تتناسب مع حجم ونوعية الاستخدام وضعا فى الاعتبار البعد الاجتماعى والاقتصادى لكل محمية.

وتابعت: بالإضافة إلى اعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التى تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية والتى تحدث نتيجة الممارسات غير القانونية داخل نطاق المحميات، مشددة على كون أن المحميات الطبيعية أملاك عامة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم والقيام بأى تصرفات تحد من حقوق عموم المواطنين بالاستمتاع بها.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم حاليا العمل على دمج وإشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بجميع أشكالها داخل المحميات الطبيعية وذلك فى إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوى السياحة البيئية ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات بين المواطنين، والتى انعكست نتائجها فى تضاعف أعداد الزوار المصريين للمحميات الطبيعية، خصوصا بالمحميات الواقعة بنطاق القاهرة مثل محمية وادى دجلة ووادى الريان بالفيوم، ولاستيعاب الزيادة المتوقعة فى استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها.

كما تقوم وزارة البيئة حاليا بالعديد من المشروعات لتطوير البنية الداعمة للاستخدامات البشرية بالمحميات، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المظلات ودورات المياه والعلامات الإرشادية والمماشى البحرية وتشغيل مراكز الزوار، بالإضافة إلى تحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى واستحداث تطبيقات الكترونية تحقق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والأسس الحاكمة لاستخدامها وأهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين.

وشددت وزيرة البيئة، على حرص الوزارة على توافق معادلات ونوعية الاستخدامات البشرية للموارد الطبيعية بالمحميات حيث تشجع الوزارة المركز البحثية و الجامعات لتنفيذ برامجهم ومشروعاتهم البحثية التى تستهدف تقيم حالة الموارد وقياس ورصد، أى تغيرات تطراء عليها سواء كانت هذه التغيرات ترجع إلى أسباب بشرية أو نتيجة ظواهر طبيعية وذلك لتصحيح خطط إدارة واستخدام المحميات الطبيعية.

جديرا بالذكر، أن مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة فى جلسته الأخيرة اعتمد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التى تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية حيث تعد التعديات على الأراضى أو التسبب فى تلويث بيئة المحمية أو المساس بالموارد الطبيعية بالجمع أو التسبب فى إزعاجها أهم صور الممارسات غير القانونية التى تستوجب العقاب والتعويض المادى، وذلك طبقا لما فرضه القانون 102 لسنة 1983.