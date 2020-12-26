عاجل.. التعليم العالى تنفى صحة ما يتداول عن تعليق الدراسة 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذى يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى، هو قرار عار تماما من الصحة.





وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزورى القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعى.

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