إنفوجراف: مصر للطيران.. إجراءات مشددة لمنع تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الإجراءات، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة على مدار 24 ساعة، وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة فى الحركة الجوية، إضافة إلى تخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل من تظهر عليهم الأعراض.

وحرصت مصر للطيران على تركيب فلاتر بتكييفات الطائرات لالتقاط الفيروسات والميكروبات، كما شددت على ضرورة التزام أفراد الطاقم الجوى بالكمامات وأغطية الوجه والقفازات، وعملت على توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات وكمامات.