نواب تنسيقية شباب الأحزاب يصلون مقر البرلمان لاستلام الكارنيهات

جدة - نرمين السيد - ويشارك من التنسيقية 28 نائبا بالقوائم الانتخابية منهم مى كرم جبر، وعمرو يونس، وأحمد مقلد، وهادية حسنى، وهيام الطباخ.

وأعدت الأمانة استقبال مهيب للنواب بقيادة الأمين العام المستشار محمود فوزى، واستقبلهم الأمين العام بالمكتب، ومن المرتقب أن يجروا جولة داخل أروقة مجلس النواب.

وتستأنف الأمانة العامة استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى، ابتداء من يوم الأحد القادم وعلى مدار 3 أيام وسط إجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامتهم، وفقا للجدول الآتى:-

الأحد 27 ديسمبر

استقبال نواب 5 محافظات هى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح"، بإجمالى 90 نائبًا.

الإثنين 28 ديسمبر

استقبال نواب 10 محافظات هى "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ"، بإجمالى 108 نواب.

الثلاثاء 29 ديسمبر

استقبال نواب 12 محافظة هى "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء"، بإجمالى 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة، النواب للحضور بالبهو الفرعونى للمجلس فى اليوم المحدد، لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية.