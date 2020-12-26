رئيس المجلس العالمى للتسامح ينعى المستشار لاشين إبراهيم: رمز للعمل الوطنى

جدة - نرمين السيد - تقدم أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، باسم المجلس وجميع الأعضاء، للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات.





وقال الجروان، فى تصريح له: "لقد كان المستشار لاشين، رمزا للإخلاص والعمل الوطنى، لما قدمه من خدمات فى دعم مسار الانتخابات والديموقراطية فى جمهورية مصر العربية". يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، توفى أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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