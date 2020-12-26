ضبط شيش إلكترونية مهربة من الصين بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو إشتبه أحمد صبرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من الصين ودخل لصالة التفتيش وهو يحمل شنطة واحدة للتمويه على رجال الجمارك . وبتفتيشه ذاتيا بمعرفة مصطفى صادق مأمور التفتيش تم العثور على الـ 7 ليبل داخل ملابسه، وبسؤاله شركة الطيران عن عدد الشنط أفاد بأنها 7 شنط . وتم إحضار الحقائب من السير وتمريرها على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة إبراهيم طه مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه فى 3 شنط. وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور التفتيش تحت إشراف تامر رمزى وأحمد عمر مشرفة الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 65 كيلو جرام من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها داخل حقائبه . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 140 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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