نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 85 قطعة أثرية قبل تهريبهم إلى أمريكا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الوحدة الأثرية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع إدارة جمارك بريد فيديكس بضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة وثلاث جعارين صغيرة، أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

ومن ناحيته أوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، أن المضبوطات كانت مخبأه داخل جيوب سحرية بطرد كان مرسل للولايات المتحدة الأمريكية عبر البريد، وفور الاشتباة في أثرية القطع تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية والتي أقرت، مجتمعة، بأثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأضافت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي أن المضبوطات تضم مسكوكتين "عملات معدنية" من الفضة ترجع للعصر البطلمي، و80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليوناني والروماني، ومسكوكتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاثة جعارين صغيرة من العصور المصرية القديمة.