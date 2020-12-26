نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يجتمع برؤساء الجامعات لتحديد مصير الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الثانية ظهر اليوم برؤساء الجامعات الحكومية، في رحاب جامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لمناقشة استعدادت الجامعات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، ومتابعة خطة الجامعات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

ومن المقرر أن يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الافتتاحات في جامعة الفيوم بحضور رؤساء الجامعات، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد لتطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية للجامعة، على أن يعقد «عبدالغفار» بعد ذلك مؤتمرًا صحفيًا على هامش الافتتاحات.

وزير التعليم العالي يفتتح منشآت جديدة بجامعة الفيوم

ويفتتح وزير التعليم العالي، مبني معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع لدول حوض النيل، ومبنى معهد البحوث، ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي المرض، وكذلك مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك افتتاح مقر الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى مبنى مركز العلاج الطبيعي، ومبني التأهيل الحركي، كما سيفتتح الوزير ملاعب الجامعة الجديدة، ومبنى المدرجات المركزية لجميع لخدمة جميع الكليات.

يُذكر أن الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة، تعمل حاليًا على قدم وساق للانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقًا للإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتشديد على ضروروة الالتزام بارتداء الكمامة، ومنع أي شخص الدخول للحرم الجامعي دون ارتداءها، وكذلك منع أي شخص الدخول إذا كان يعاني من أعراض وارتفاع في درجات الحرارة.