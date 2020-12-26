نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة إدارة أزمة كورونا تبحث إجراءات منع احتفالات رأس السنة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتماع لها غدا الأحد وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولبحث الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى رأس السنة لمنع الاحتفالات.

وكان الدكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال اجتماع الحكومة الأخير على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.