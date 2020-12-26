"ابن الوز عوام".. ميدو يستعرض مهارات نجله (فيديو)

مباريات اليوم الدوري المصري نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، والإعلامي الرياضي، وأحد مسؤولي شركة "زد" لكرة القدم، فيديو لنجله الذي يلعب بفريق الناشئين بزد. نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، والإعلامي الرياضي، وأحد مسؤولي شركة "زد" لكرة القدم، فيديو لنجله الذي يلعب بفريق الناشئين بزد. وأظهر الفيديو نجل ميدو وهو يسدد كرة رائعة تصطدم بالعارضة، كما أظهر الفيديو التشابه الكبير في الأداء والشكل بين ميدو ونجله، حيث علق عليه الناقد خالد بيومي، قائلا: " نفس الحركه بتاعتك بالتوفيق لحسين باذن الله يا نجم" ونشر ميدو الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: " ابني حسين النهارده مع زد في المقص".

وتحقق فرق قطاع الناشئيين داخل نادي زد نتائج رائعة، خاصةً في افتتاح مباريات دوري منطقة الجيزة للبراعم، حيث اكتسح فريق مواليد 2009 بزد، نظيره المنيب بنتيجة 6-2. كما افتتح فريق مواليد 2010 دوري منطقة الجيزة بالانتصار على جولدي بثلاثية نظيفة. وكانت قد أعلنت شركة زد لكرة القدم استحواذها على فريق نادي مصروتغيير اسمه إلى نادي زد ليلعب بالدرجة الثانية من بطولة الدوري المصري. البطلة الكفيفة.. ملك محمد تصرخ من التنمر وتستنجد لحل أزمتها ويضم مجلس الإدارة كلا من:

أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة

أحمد دياب رئيس تنفيذي وكلا من سيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وأحمد حسام ميدو ومحمد زيدان، وعماد متعب كأعضاء لمجلس الإدارة . وقال أنسي ساويرس في مؤتمر التقديم للفريق الجديد: " نريد الاهتمام بالمواهب والناشئين وسيكون لنا هوية مختلفة". التعادل السلبي يحسم لقاء الإسماعيلي والبنك الأهلي اليوم وتابع : "نظرنا لمجال كرة القدم بنظرة مختلفة.. قررنا نبني في كرة القدم بشكل جديد ومختلف.. مصر تنفق ٢ % فقط من الاستثمار في الرياضة في العالم.. فكرنا في عمل منظومة متكاملة وخطة جيدة ويتم إخراج نماذج وشباب للبلد بشكل مختلف تماما عن الأندية المصرية.. محتاجين تنافس في الدوري لكن نهتم أولا بالبنية التحتية.. هدفنا إنشاء إمكانيات وفريق أول.. بناء استاد ومستشفي رياضية ".

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