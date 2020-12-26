شاهد.. صدمة جديدة لـ الأهلي حول انضمام سيرينو وتكشف الحقيقة!

صدم المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي النادي الأهلي، وذلك حول اقتراب انضمام الجناح جاستون سيرينو هدف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي خلال المرحلة المقبلة.

هل ينضم سيرينو للأهلي



وكان قد أكدت بعض المصادر قريبة الصلة أن سيرينو تفصله خطوات قليلة عن ارتداء قميص القلعة الحمراء، وذلك بعد خلاف اللاعب مع إدارة الفريق الجنوب أفريقي من أجل السماح له بالرحيل خلال المرحلة المقبلة. وكان قد أكدت بعض المصادر قريبة الصلة أن سيرينو تفصله خطوات قليلة عن ارتداء قميص القلعة الحمراء، وذلك بعد خلاف اللاعب مع إدارة الفريق الجنوب أفريقي من أجل السماح له بالرحيل خلال المرحلة المقبلة. وعاد رولاني موكوينا، ليصدم الجميع ويرد على كافة هذه الأنباء التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية. اقرأ أيضًا.. خاص | موسيماني غير مقتنع بطاهر ويطلب التعاقد مع هذا اللاعب في أسرع وقت