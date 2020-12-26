شاهد.. صدمة جديدة لـ الأهلي حول انضمام سيرينو وتكشف الحقيقة!

صدم المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي النادي الأهلي، وذلك حول اقتراب انضمام الجناح جاستون سيرينو هدف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي خلال المرحلة المقبلة.
وكان قد أكدت بعض المصادر قريبة الصلة أن سيرينو تفصله خطوات قليلة عن ارتداء قميص القلعة الحمراء، وذلك بعد خلاف اللاعب مع إدارة الفريق الجنوب أفريقي من أجل السماح له بالرحيل خلال المرحلة المقبلة.
وعاد رولاني موكوينا، ليصدم الجميع ويرد على كافة هذه الأنباء التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية.
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وصرح الصحفي الغاني الشهير نوهو آدامز، الذي أكد أن عن اقتراب جاستون سيرينو، من المارد الأحمر مؤكدًا أن الأهلي الأن يمكنه ضم صفقة موسيماني الأهلي ودفع 3 ملايين يورو من أجل إكمال الصفقة.
ليرد موكوينا المدير الفني لصن داونز من خلال حسابه الرسمي، وقام بالتعليق بسخرية من الخبر، ووصع رموز تعبيرية تعبر أن مثل هذه الأنباء مكانها الحقيقي في سلة المهملات نافيًا كل الأنباء عن اقتراب اللاعب من الأهلي.
الأهلي بدون موسيماني
خاض الاهلي بدون مديره الفني بيتسو موسيماني مباراتين الأولى ببطولة الدوري والثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي المباراتين تولى كافين جونسون المدرب العام للفريق مهمة القيادة الفنية في غياب بيتسو. في المباراة الأولى فاز فيها النادي النادي الاهلي على فريق غزل المحلة، بنتيجة 3-0 على حساب غزل المحلة، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وسجل الأهداف كل من محمد شريف (هدفين)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (هدف).
المباراة الثانية جمعت بين الأهلي وفريق سينوديب بطل النيجر، في مباراة خارج الديار، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، والتي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة 1-0، عن طريق هدف صاروخي سجله أليو ديانج في الشوط الأول من المباراة.
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