أبو يعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان أبو، عن إصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الفنانين الذين أعلنوا مؤخرًا إصابتهم بالفيروس، والذي من بينهم أمير كرارة، ويسرا.

اصابة أبو بفيروس كورونا



كتب أبو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى الكورونا".

وتابع: "وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله.. كل سنة وانتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفعت حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وايناس الدغيدي، وامير كرارة.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.