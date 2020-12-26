أحمد موسى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أحمد موسى بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول إصابته بفيروس كورونا.

أحمد موسى يكشف حقيقة إصابته



علق أحمد موسى على الشائعات التي ترددت مؤخرًا، قائلًا: "لكل من سأل عني طوال الساعات الماضية من داخل وخارج مصر، خالص شكري لكم على أهتمامكم، لست مصابا بكورونا والحمد لله، ودعواتي لكل المصابين بالشفاء وأن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء".

وتابع: "دائما الخونة واللجان التابعة للعصابة الإرهابية هي من تتمني وتدعو وتشمت وتروج للشائعات، سوف أكون علي الهواء في موعدي المعتاد السابعة مساء اليوم بإذن الله".

وفي وقت سابق، ناشد الاعلامي أحمد موسى جميع المواطنين للإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية حفاظًا على أنفسهم، لافتًا إلى أن الوضع بات خطيرًا وذلك مع ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا في مصر.

كتب موسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الجمعة، قائلًا: "أرجو منكم جميعًا التزام كل إجراءات الحفاظ علي أنفسكم وأسركم ومحبيكم، وضع كورونا خطير وصعب للغاية سواء مصابين أو متوفين".

وتابع: " كل مواطن ملتزم بالكمامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد في أماكن مزدحمة بدون كمامة..حفظ الله شعبنا وبلدنا وكل الشعوب من هذا الوباء اللعين..أيام صعبه جداااا".

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

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تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

